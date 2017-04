Grootschalig onderzoek naar corruptie Brazilië

Een Braziliaanse hoge rechter heeft een onderzoek gelast naar bijna honderd vooraanstaande politici op verdenking van corruptie. Hij baseert zich op belastende verklaringen van ex-werknemers van de Braziliaanse bouwgigant Odebrecht. Onder de onderzochte politici zijn acht ministers en tientallen zittende congresleden.

Het bedrijf had zelfs een speciale afdeling voor de betaling van steekpenningen

De lijst van rechter Luiz Edson Fachin vloeit voort uit een immens corruptieschandaal bij staatsoliebedrijf Petrobras, dat in 2014 werd ontdekt. Al snel bleek dat ook Odebrecht betrokken was. Dat is het grootste bouwbedrijf van Latijns-Amerika en kocht jarenlang politici in binnen- en buitenland om, zodat het vooraan stond bij aanbestedingen van grote bouwprojecten, zoals stadions en infrastructuur voor het WK en de Olympische Spelen. Odebrecht gebruikte ook offshore-constructies om geld weg te sluizen, wat in de Panama Papers aan het licht kwam. Het bedrijf had zelfs een speciale afdeling voor de betaling van steekpenningen. Ex-directeur Marcelo Odebrecht, kleinzoon van de oprichter van het familiebedrijf, werd vorig jaar maart veroordeeld tot negentien jaar cel.

'Het is een bom waar al een tijd op werd gewacht'

“Het is een bom waar al een tijd op werd gewacht”, zegt politicoloog Pablo Ortellado van de Universiteit van São Paulo. “Het heeft grote impact omdat het zoveel hooggeplaatste politici betreft. Aan de andere kant is het in één keer zoveel informatie dat de boosheid zich niet op één persoon kan richten. Dit was de manier waarop de huidige regering de bekendmaking het liefst wilde, dan hebben ze het maar gehad.”

Belastende verklaringen Onder de onderzochte politici zijn de kabinetschef van president Michel Temer en de minister van buitenlandse zaken. “Temer heeft eerder gezegd dat hij pas een minister schorst als er tot vervolging wordt overgegaan”, zegt politicoloog Ortellado. “Het ligt er nu dus aan hoe snel justitie is met het onderzoek.” President Temer zelf wordt ook genoemd in belastende verklaringen, maar hij kan als zittend president niet worden onderzocht voor misdrijven die voor het begin van zijn ambtstermijn speelden. Ook in het Braziliaanse congres slaat de lijst in als een bom. Zo richt het onderzoek zich op de voorzitters van het Huis van afgevaardigden en de senaat, terwijl hun voorgangers al eerder het veld moesten ruimen vanwege corruptieaantijgingen. Een van de tientallen onderzochte congresleden is Aecio Neves, tegenstander van ex-president Dilma Rousseff in verkiezingen in 2014. Net als veel andere nu onderzochte politici liep hij mee in anti-corruptiebetogingen waar de woede zich vooral richtte op toenmalig president Rousseff. Zij werd eind augustus door het congres afgezet wegens beweerde boekhoudtrucs. De socialistische Rousseff wordt nu ook onderzocht, net als haar voorganger Lula en de rechts-liberale Fernando Henrique Cardoso, die in de jaren negentig president was. Deze onderzoeken worden naar lagere gerechtshoven verplaatst, want de drie ex-presidenten bekleden nu geen politieke post. Oud-president Lula wil zich in 2018 weer kandidaat stellen. “De onderzochte politici behoren tot partijen uit het hele politieke spectrum, wat het vertrouwen in de gevestigde politiek nog meer zal schaden”, zegt Pablo Ortellado, “kandiaten van buiten de politiek zullen daar bij de verkiezingen in 2018 van profiteren.”

