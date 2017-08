Groot-Brittannië wil na Brexit tijdelijke douane-unie met de EU

De Britten hebben hiertoe vandaag een schriftelijk voorstel gedaan aan de Europese Brexit-onderhandelaars. De tijdelijke douane-unie, die maximaal twee jaar zou moeten duren, moet voorkomen dat de Brexit een te harde klap wordt voor de Britse economie. Het voorstel wordt gezien als een overwinning voor de ministers die een zogenoemde ‘zachte Brexit’ willen.

Lees verder na de advertentie

In een douane-unie heffen landen onderling geen importtarieven op elkaars goederen. Tegelijk heffen alle leden dezelfde importtarieven op goederen van buiten. Zo innen EU-lidstaten bijvoorbeeld een heffing van 10 procent op de import van auto’s van buiten de EU, en 7,5 procent op geroosterde koffie. Voor andere producten, zoals bijvoorbeeld zeep, geldt geen importtarief.

“Het Verenigd Koninkrijk is de grootste handelspartner van de EU”, verklaarde de Britse Brexit-minister David Davis. “Het is dus in het belang van beide kanten dat we tot overeenstemming komen over onze toekomstige relatie.”

Kritiek “Het Verenigd Koninkrijk begint vanuit een sterke positie en we zijn er van overtuigd dat we een resultaat kunnen bereiken dat goed is voor ondernemers hier en in de hele EU”, aldus Davis. Maar er kwam ook meteen kritiek op het voorstel, onder meer van de Labour-partij, die in Groot-Brittannië in de oppositie zit, en van de Schotse premier Nicola Sturgeon, die tegen de Brexit is. De critici deden het idee af als onrealistisch. De Belgische liberale politicus Guy Verhofstadt, die namens het Europese Parlement toeziet op de Brexit-onderhandelingen, noemde het voorstel ‘fantasie’. Eind deze maand zetten de onderhandelaars van Groot-Brittannië en de EU hun gesprekken over de Brexit voort. Lees ook: Britse regering kiest voor harde Brexit

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.