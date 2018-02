GroenLinks wil ook in Rotterdam de grootste worden

“De sleutel naar een coalitie die verbindt. Een coalitie zonder de alliantie van Leefbaar Rotterdam en Forum voor Democratie.” Of dat zal lukken is zeer de vraag: Leefbaar, dat bij deze verkiezingen door de partij van Thierry Baudet wordt gesteund, is al jaren oppermachtig in Rotterdam.

Nu meeregeren landelijk niet gelukt is, wil Klaver zijn populariteit lokaal verzilveren. “We gaan in de vier grote steden besturen, we gaan in honderd gemeenten besturen”, zo hield hij zijn partijgenoten de ambities voor die hij zaterdag al uitsprak in Trouw. “We gaan Nederland veranderen, dorp voor dorp, stad voor stad.”

We zeiden niet ‘nee’ tegen regeren, maar ‘nee’, vóór een beter Nederland Jesse Klaver, partijleider GroenLinks