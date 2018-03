GroenLinks wil bankiersbonussen aanpakken met 'spoedwet', maar waarschijnlijk tevergeefs

GroenLinks-leider Jesse Klaver hoopt een meerderheid te krijgen voor strengere wetgeving voor beloning van de banken. Bijna de hele Kamer sprak zich donderdag namelijk uit tegen de salarisverhoging van 50 procent die ING wil geven aan bestuursvoorzitter Ralph Hamers. Alleen Forum voor Democratie mengde zich niet in het koor van verontwaardiging.

Maar het voorstel van de PvdA om de wet aan te passen kreeg vorige week geen meerderheid. Alleen de linkse fracties en de PVV steunden dat idee. CDA-minister Wopke Hoekstra van financiën wil ‘niet alles juridisch regelen’. De VVD denkt ook dat regels niet nodig zouden moeten zijn en dat ING zelf moet begrijpen ‘dat dit niet kan’.

De politieke houding over beloning bij banken is wispelturig.

Klaver vindt woorden onvoldoende: “Je ziet wat de gevolgen zijn. De banken kunnen die verantwoordelijkheid niet dragen.” Ingrijpen door de overheid is in zijn ogen gerechtvaardigd omdat het vertrouwen in banken een onmisbaar onderdeel vormt van de economie. Als Nederlandse ‘systeembanken’, zoals onder meer ING, in financiële problemen komen moet de overheid ze overeind houden om zekerheid in de economie waarborgen.