GroenLinks: Werknemer moet exorbitant salaris voor de directie kunnen vetoën

GroenLinks-leider Jesse Klaver licht dit voorstel morgen toe op het partijcongres in Zwolle. “Niemand vindt het normaal dat een topman van een groot bedrijf binnen twee dagen een heel jaarsalaris kan verdienen”, zegt Klaver. Hij doelt op ING-baas Ralph Hamers, die begin 2018 het nieuws haalde omdat zijn salaris met 50 procent zou stijgen, tot boven de 3 miljoen euro. Na de nodige ophef kwam ING terug op dit voornemen.

Volgens Klaver kunnen politici ‘het niet meer laten bij morele verontwaardiging’. Daarom kondigt GroenLinks een wetswijziging aan, die regelt dat de ondernemingsraad instemmingsrecht krijgt over het salaris van de bedrijfstop. Groeit dat loon onevenredig hard, dan kan de ondernemingsraad er dwars voor gaan liggen.

Klimaatverkiezingen

Het partijcongres is de aftrap van de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen. Twee andere oppositiepartijen, SP en PVV, zien deze verkiezingen als een kans om het kabinet naar huis te sturen. Zo voert Wilders campagne met de leus ‘20 maart, stem Rutte weg’. De hoop van SP en PVV is dat de coalitie de meerderheid in de senaat kwijtraakt en besturen onmogelijk wordt.

Klaver gaat zover niet. In een interview met deze krant zaterdag zegt hij dat de verkiezingen wat zijn partij betreft klimaatverkiezingen zijn. Hij gaat ervan uit dat de coalitie straks met een minderheid in de senaat moet regeren. “We zullen het kabinet niet gedogen. Dat is in ieder geval zeker. We zijn er niet om rechts aan een meerderheid te helpen in de Eerste Kamer. De vraag is of de coalitie straks bereid is onze plannen te steunen.”

De partij legt een eis op tafel: als het kabinet op onze steun wil rekenen voor alle milieuplannen, zal er een CO2-heffing voor het bedrijfsleven moeten komen. Klaver erkent dat hij op ramkoers ligt met het bedrijfsleven. VNO-NCW-voorman Hans de Boer noemt het CO2-belastingplan van GroenLinks levensgevaarlijk. Volgens hem leidt het plan tot 50.000 ‘klimaatwerklozen’ doordat bedrijven over de kop zullen gaan.