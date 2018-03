GroenLinks viert tweede 'historische avond' in een jaar

De partij huurde woensdagavond club Panama in Amsterdam af om de uitslagen met de kiezers te beleven. Bij elke exitpoll – groei in Den Haag, winst in Utrecht en Amsterdam - klonk het gejuich steeds harder en langer. ‘Dit is een fantastische avond’, aldus fractieleider Jesse Klaver. ‘En het is historisch dat we mogen besturen in de grootste stad van het land. We kunnen invloed gaan uitoefenen op zo veel levens.’

'We waren ongelofelijk actief. Dat heeft een grote veenbrand doen ontstaan' Campagneleider Wijnand Duyvendak

Jesse Klaver lijkt zo te slagen in zijn doel om de grootste te worden in Amsterdam en Utrecht. In Utrecht werd GroenLinks vier jaar geleden nog de tweede partij met 9 zetels en stevent nu af op de winst met waarschijnlijk 11 zetels in de raad. Ook in de hoofdstad verslaat GroenLinks D66: 11 tegenover 9 zetels volgens de laatste uitslagen. Ook in kleinere plaatsen als Zutphen en Culemborg mag de partij naar alle waarschijnlijkheid gaan mee-onderhandelingen over een nieuw bestuur. In de grote steden Den Haag en Rotterdam wint de partij niet, maar groeit wel fors.

Het optreden van Jesse Klaver van GroenLinks in Club Panama had dan ook veel weg van zijn opkomst na de landelijke uitslag vorig jaar. “Iets meer dan een jaar geleden zei ik: ‘Dit is een historische avond.’ Vandaag herhaal ik die woorden: ‘Dit is historisch.’”, spreekt Klaver zijn leden toe. Campagneleider Wijnand Duyvendak zegt dat de winst te danken is aan de grote inzet van alle leden. “Iedereen is langs de deuren geweest en we waren online ongelofelijk actief. Dat heeft een grote veenbrand doen ontstaan.”

'Ernie wil niet worden beoordeeld op zijn kleur. Daarom is hij voor GroenLinks.' © ANP

In de menigte GroenLinks-lid Berend Brock, die meedoet voor de stadsdeelcommissie Centrum Oost in Amsterdam. Aan zijn rechterhand droeg hij een handpop van Ernie, die steevast opveerde met elke voorlopige uitslag op het scherm. ‘Ernie is oranje. Hij wil niet beoordeeld worden om zijn kleur. Daarom is hij voor GroenLinks.’ De uitslag is volgens Brock erg belangrijk. “Landelijk mogen we niet meedoen. Je ziet dat er een Klimaatakkoord wordt ondertekend, maar dat we die doelen toch niet gaan halen. Daarom is het geweldig dat we lokaal het verschil kunnen gaan maken.”

