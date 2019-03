GroenLinks viert feest na forse winst bij ‘klimaatverkiezingen’

In de stad die maandag werd opgeschrikt door geweld begint zelfs een overwinningsfeestje met één minuut stilte. Maar wanneer de eerste prognoses binnendruppelen klinkt in de Winkel van Sinkel in Utrecht alsnog luid gejuich.

“Staat GroenLinks ook in Gelderland op winst?”, vraagt NOS-presentatrice Dionne Stax vanaf een groot scherm midden in het restaurant. Nauwelijks heeft haar vraag geklonken of het gejoel barst los. Glazen worden geheven en vuisten triomfantelijk in de lucht gestoken. Bij de ‘klimaatverkiezingen’, zoals GroenLinks deze Provinciale Statenverkiezingen betitelde, heeft de partij opnieuw fors gewonnen.

“We gaan records breken”, zei partijleider Jesse Klaver in februari op het landelijk congres van GroenLinks. En dat lijkt te zijn gelukt. De eerste prognoses schatten dat GroenLinks landelijk ongeveer 10 procent van de stemmen behaalt. Goed voor acht zetels in de Eerste Kamer, twee keer het aantal senaatszetels dat de partij op dit moment bezit.

Ontzetting

Opnieuw een forse winst dus voor Klaver. Sinds hij in mei 2015 partijleider is, volgt voor GroenLinks verkiezingsoverwinning na verkiezingsoverwinning. Als de prognoses kloppen staat de partij nu zelfs weer op hetzelfde niveau als in recordjaar 1999, toen ze onder leiding van Paul Rosenmöller, nu lijsttrekker van de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer, acht senaatszetels behaalden.

Toch zijn er, tussen al het feestgedruis door, ook enkele bedrukte gezichten te zien. De nog veel grotere winst van nieuwkomer Forum voor Democratie zorgt in Utrecht voor enige ontzetting. “Ik ben nu gewoon blij als ze onder de VVD blijven”, zegt een vrijwilliger in een groen partijshirt als blijkt dat Forum ook in Gelderland een forse winst heeft geboekt. “Dat is toch niet normaal.”

Tot de aanslag van maandag slaagde GroenLinks erin om de verkiezingen te laten draaien om hun thema: het klimaat. Terwijl het Planbureau voor de Leefomgeving de klimaatplannen van het kabinet doorrekende en duizenden scholieren zich verzamelde op het Malieveld om te spijbelen voor het klimaat, positioneerde GroenLinks zich als dé partij die het kabinet scherp zou kunnen houden wat betreft de milieudoelstellingen.

Vanavond rijst de vraag: wat kan GroenLinks nog meer van het kabinet gedaan krijgen?

Nu het kabinet, zoals al weken werd voorspeld, inderdaad de meerderheid in de Eerste Kamer kwijtraakt, zal er steeds vaker naar GroenLinks worden gekeken om beleid door de senaat te loodsen. Met acht zetels zal GroenLinks een belangrijke onderhandelingspartner zijn.

© ANP

Met de aankondiging dat een ‘verstandige CO2-taks’ voorhanden is, bewoog het kabinet vorige week al in de richting van Klaver, die een belasting op de uitstoot van grote bedrijven als harde voorwaarde had gesteld voor zijn steun aan het kabinet. Vanavond rijst daarom de vraag: wat kan GroenLinks nog meer van het kabinet gedaan krijgen?

Als het aan Klaver ligt, sluiten op korte termijn nog vier of vijf kolencentrales hun deuren en gaat vliegveld Lelystad niet open. In een interview met Trouw zei Klaver eerder over de samenwerking met de regering: “We willen best samenwerken, maar we zijn er niet om rechts aan een meerderheid te helpen in de senaat. De vraag is of de coalitie straks bereid is ónze plannen te steunen.”