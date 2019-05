GroenLinks trekt de handen af van het leenstelsel

GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil krijgt waar hij op hoopte: zijn partijleider Jesse Klaver neemt openlijk afstand van het leenstelsel voor studenten. In een verklaring schrijft Klaver: “Het is duidelijk dat er problemen zijn met de doorstroming, leenangst en toename van stress. Het is duidelijk dat dit stelsel niet goed werkt.’’

Onderwijswoordvoerder Özdil nam afgelopen zaterdag een risico door in deze krant het studievoorschot te torpederen. Dat deed hij op persoonlijke titel. Voor GroenLinks is het leenstelsel een netelige kwestie geworden. Het vorige kabinet kon deze maatregel in 2015 invoeren dankzij de steun van Klaver. Sindsdien is er binnen GroenLinks aanhoudende kritiek op dit besluit. Özdil zette dit weekend de partijtop voor het blok door alvast zijn steun in te trekken. Hij kreeg veel bijval, vooral ook vanuit GroenLinks zelf. Klaver, die persoonlijk betrokken was bij het akkoord met het kabinet, schaart zich nu achter Özdil. “Eerlijke politiek verlangt dat als een plan niet goed werkt, dat je daarvoor uitkomt.”

Op het Binnenhof brokkelt de steun voor het studievoorschot steeds verder af. Alleen VVD, D66 en PvdA staan nog achter het leenstelsel. Binnen de huidige coalitie willen CDA en ChristenUnie er liever vandaag vanaf dan morgen, maar in het regeerakkoord is afgesproken dat er deze regeerperiode niets verandert. Fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie zegt dat hij staat voor zijn handtekening. Maar het is mogelijk, benadrukt hij, dat het leenstelsel deze kabinetsperiode toch verdwijnt. “Als andere partijen hierover willen praten, graag.” Segers doelt behalve op GroenLinks ook op VVD en D66, in de coalitie de voorstanders van het studievoorschot.

De leider van de ChristenUnie nodigt in ieder geval Klaver uit voor een gesprek over de kwestie. Volgens Segers was de invoering van het leenstelsel in 2015 een fout, maar het lukte CDA en ChristenUnie niet dit in de kabinetsformatie terug te draaien. “Het front is inmiddels aan het verschuiven”, zegt hij. Segers noemt de stap van Özdil ‘dapper’. “Hij heeft zich destijds gecommitteerd aan het leenstelsel, maar durft daarop terug te komen.”

Alternatieven GroenLinks denkt de komende tijd na over alternatieven voor het studievoorschot. Wat Segers betreft doet de partij dit samen met de ChristenUnie. “Er is een bredere discussie nodig over deze generatie jongeren. Die gaat niet alleen over studieleningen, maar ook over de problemen op de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Sinds de Tweede Wereldoorlog is dit de eerste generatie die het minder goed heeft dan de vorige.” Segers werkt onder de titel ‘coalitie Y’ met verschillende jongeren- en studentenorganisaties aan een manifest waarin ook het leenstelsel op de korrel wordt genomen. Later deze maand wacht het kabinet nog een lastig debat in de Eerste Kamer over het plan om de rente op de studieleningen iets te verhogen. De hele oppositie is tegen. Segers zegt, ter verdediging: “De rente is momenteel historisch laag. Nog lager dan in 2015 toen het leenstelsel werd ingevoerd. Het echte probleem is niet de rente, maar de schuldenlast waar we de huidige studenten mee opzadelen. De prestatiedruk is enorm. En daar moeten we vanaf.”

