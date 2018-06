GroenLinks ontstemd over relatie tussen voorzitter en Kamerlid

Partijbestuur en fractie hebben de twee deze week laten weten dat zij ‘eerder geïnformeerd hadden willen worden en hen daar nadrukkelijk op hebben aangesproken’. Het stel biechtte hun relatie afgelopen donderdag intern op.

Fractie en partijbestuur hebben ‘geen aanwijzingen dat de relatie heeft geleid tot conflicterend handelen’, schreven zij vrijdag in een persverklaring. Maar die risico’s lagen wel op de loer. Zo zat Meijer het afgelopen jaar in de commissie die de functioneringsgesprekken voert met Tweede Kamerleden. Ook heeft zij als partijvoorzitter, een functie die zij in 2015 overnam van Grashoff, zeggenschap over de kandidatenlijst bij verkiezingen.

Om de schijn van belangenverstrengeling weg te nemen, is Meijer niet langer betrokken bij de functioneringsgesprekken met de Tweede Kamerfractie. Grashoff kiest er voor om alvast aan te kondigen dat dit zijn laatste periode in de Kamer is.

Meijer en Grashoff ‘erkennen dat het verkeerd was dat zij deze relatie niet eerder hebben gemeld’, aldus de partij.