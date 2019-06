GroenLinks Limburg wil partijlid royeren vanwege ‘knetterrechtse’ samenwerking

De provinciale afdeling hield zaterdagmorgen beraad over de situatie. De uitkomst is dat het landelijk bestuur van GroenLinks wordt gevraagd Brugman te royeren als lid van de partij.

Carla Brugman © GroenLinks Limburg

Limburg krijgt naar alle waarschijnlijkheid een coalitie die bestaat uit VVD, CDA, Forum voor Democratie en PVV. Die partijen leveren gedeputeerden. Maar het is de bedoeling dat er ook twee ‘externen’ aanschuiven die niet verbonden zijn aan de vier genoemde partijen. Formateur Ger Koopmans (CDA) noemt dit een ‘extraparlementair college’.

GroenLinks moet niet als een soort schaamlamp worden gebruikt om dit knetterrechtse college mogelijk te maken Pepijn Baneke

Eén van die ‘externen’ is Carla Brugman, een in Limburg bekend gezicht van GroenLinks. Zij was voorheen voor die partij lid van de Provinciale Staten. Op dit moment is ze wethouder in Venray, namens de partij Venray Lokaal. Volgens Pepijn Baneke, fractievoorzitter voor GroenLinks in de Staten van Limburg, is het logisch dat Brugman nu voor royement wordt voorgedragen. “Ze is wethouder namens een lokale partij, maar ook gewoon lid van GroenLinks. Mijn partij is uitgesproken tegenstander van het nieuwe provinciebestuur en de constructie die ze hebben bedacht. Dan is het heel vreemd om een eigen partijlid in datzelfde bestuur te zien zitten. GroenLinks moet niet als een soort schaamlamp worden gebruikt om dit knetterrechtse college mogelijk te maken.”

In een reactie benadrukt Brugman dat ze niet in een coalitie met PVV en Forum voor Democratie stapt, maar ‘slechts’ toetreedt tot het provinciebestuur. “Dit is een voor Limburg nieuwe vorm van besturen met zo'n extraparlementair college. Ik zit daar straks op persoonlijke titel.” Brugman heeft zelf geen contact gezocht met de formateur, maar is benaderd of ze interesse had om deel te nemen. Ze hapte toe. “Het zou jammer zijn als het groene geluid mist in dit nieuwe college. Dat speelde mee. Bovendien heeft mijn partij altijd de mond vol van de inclusieve samenleving. Volgens mij laat ik nu zien wat dat is.”

Er is inmiddels contact geweest tussen het landelijk bestuur en Brugman. Ergens volgende week laat GroenLinks weten of er binnen de partij nog plek is voor haar. Brugman: “Ik zou het betreuren als ik geen lid meer kan zijn. Maar het zal mijn besluit niet beïnvloeden. Ik ga dit doen.”

