GroenLinks en SGP waarschuwen kabinet: wees niet te drammerig

Zowel GroenLinks als SGP gebruikte het partijcongres deze zaterdag om het kabinet te waarschuwen. Alle peilingen wijzen erop dat de coalitie als gevolg van de Statenverkiezingen de meerderheid in de Eerste Kamer gaat verliezen. Beide oppositiepartijen staan open voor samenwerking in de senaat, maar de houding van de coalitiepartijen zal fundamenteel moeten veranderen.

Paul Rosenmöller, lijsttrekker van GroenLinks in de Eerste Kamer, hoopt dat zijn partij daar groeit van vier naar acht zetels. Tegen de aanwezigen op het congres in Zwolle zei Rosenmöller dat hij een ‘volle uitgestoken hand’ van het kabinet verlangt. Premier Mark Rutte zegde die eind 2017 toe, aan het begin van deze regeerperiode. Volgens de oud-partijleider GroenLinks is daar tot op heden niets van gebleken. “De uitgestoken hand bleek een omhelzing met het bedrijfsleven. Als het kabinet na de verkiezingen met de handen in de zak naar de Eerste Kamer komt, brengt het zichzelf ten val.”

GroenLinks heeft al eerder verklaard dat er een CO2-belasting voor het bedrijfsleven moet komen. Anders zal de partij de klimaatplannen van het kabinet niet steunen. De coalitie is, ervan uitgaande dat de meerderheid in de Eerste Kamer daadwerkelijk sneuvelt, ook op tal van andere terreinen afhankelijk van de oppositie. Zo moet bijvoorbeeld belangrijke wetgeving voor het belastingstelsel, de arbeidsmarkt en de pensioenen straks ook door de senaat worden aangenomen.

Voltooid leven

Rutte heeft tijdens zijn eerste twee kabinetten succesvol samengewerkt met de Staatkundig Gereformeerde Partij. Partijleider Kees van der Staaij maakte zaterdag tijdens zijn toespraak op het congres in Amersfoort duidelijk dat steun van de SGP in principe ook dit keer mogelijk is. “Wie goed doet, goed ontmoet”, sprak hij. Maar, voegde Van der Staaij daar onmiddellijk aan toe, het kabinet moet ophouden met ‘dreutelen en drammen’.

Kees van der Staaij tijdens het partijcongres van de SGP. De bijeenkomst staat in het teken van de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. © ANP

Het dreutelen slaat onder andere op het uitblijven van strengere regels voor de prostitutie. De SGP vindt ook dat het kabinet zo snel mogelijk buitenlandse financiering van moskeeën in Nederland moet verbieden. Met drammen bedoelt Van der Staaij de neiging van de coalitie om over te gaan tot ‘vaccinatiedwang’. “Er was een tijd dat liberalen meer voor de vrijheidsrechten van de burger opkwamen.” In de richting van D66 zegt de SGP-leider: “Geen gedram met voltooid leven-wensen.” Hij noemt dit ‘levensgevaarlijk’.

Het kabinet moet bovendien rekening houden met de entree van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer. De partij van Thierry Baudet doet op 20 maart in alle provincies mee en hoopt daarna met meerdere zetels de senaat binnen te komen. Ook FvD staat open voor samenwerking met de coalitie. Maar het is zeer de vraag of dat in de praktijk een optie is. Baudet benadrukte zaterdag op de Forum-ledendag in Den Haag dat hij zich bijvoorbeeld tegen het klimaatakkoord en tegen het Marakesh-pact keert, twee onderwerpen die voor hem cruciaal zijn in eventuele onderhandelingen met de coalitie.