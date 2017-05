GroenLinks en ChristenUnie komen terug aan tafel

Zo zal Tjeenk Willink proberen de vastgelopen gesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks los te wrikken. Ook zal hij aftasten of inmiddels wel gesprekken tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie mogelijk zijn. Maar ook een combinatie van alle vijf de partijen is denkbaar.

De ronde die Tjeenk Willink met deze vijf partijen van plan is te maken zal een korte zijn, schat hij zelf. Gisteren zei hij dat deze ronde in de kabinetsformatie -'mijn zesde', zei de ervaren kabinetssmid- niet lang hoeft te duren. "Gemiddeld duurden mijn informatierondes zo'n anderhalve week." Tjeenk Willink gaat dan ook pertinent geen leiding geven aan onderhandelingen. Hij ziet deze fase als een 'tussenfase'.

Brede opzet

Zijn opzet is breder dan Schippers, die zichzelf omschreef als 'procesbegeleider' van gesprekken. Minister van staat Tjeenk Willink ontvouwde gisteren tijdens een persconferentie de visie waarmee hij de komende dagen de besprekingen zal leiden. "Grote vraagstukken moeten een begin van een antwoord krijgen", zei hij. "Ik zal de partijleider vragen verder te kijken dan de komende vier jaar."

Zo maakte Tjeenk Willink meteen duidelijk dat wat hem betreft nu wordt gesproken over de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs. Ook wil hij dat de partijen praten over de problemen die zich bij zowat een derde van de bevolking opstapelen op het gebied van arbeid, gezondheid, inkomen en opleiding. 'Ongemakkelijke feiten', noemt hij dat. "Ik althans voel me daar ongemakkelijk bij." Ze maken, zegt hij, de noodzaak om verantwoordelijkheid te nemen groter.

Wat betreft de oplossingen gaf hij ook richting: die zoekt hij in de rechtsstaat. "Voor mij staat het begrip democratische rechtsstaat centraal. Het is misschien de enige overgebleven gemeenschappelijke basis waarop met diversiteit en onzekerheid kan worden omgegaan." Hij wees op de rol van de internationale rechtsorde en de sociale grondrechten in de bescherming van minderheden.