Griekse regering wankelt, nu de verhitte strijd om de naam Macedonië oplaait

Premier Alexis Tsipras stelt nu de vertrouwensvraag: kan hij door nu zijn regering geen meerderheid meer heeft in het parlement of moet hij verkiezingen uitschrijven? De stemming wordt komende week verwacht.

Minister van defensie Panagiotis Kammenos diende zijn ontslag in als protest tegen de deal over het langlopende conflict met buurland Macedonië. De Grieken claimen het alleenrecht op de naam Macedonië, voor de regio rondom de havenstad Thessaloniki, met een beroep op de tijd van Alexander de Grote. Ze beschuldigen Skopje ervan een deel van de Griekse historie te stelen, en stiekem aanspraak te maken op stukken Griekenland.

Vrijdag leek er nog schot in de zaak te zitten. Het Macedonische parlement stemde toen in met een naamswijziging: het land mag binnenkort officieel Noord-Macedonië heten. Het land deed de handreiking aan de Grieken, omdat het langlopende conflict toetreding tot de Navo in de weg staat. De Grieken blokkeren die, zolang Macedonië zijn naam niet wijzigt.

Voor de opgestapte Kammenos gaat de voorgestelde naamswijziging niet ver genoeg. Hij wil ‘Macedonië’ niet meer terugzien in de naam van zijn buurland.

De regering hoopt nu dat ze toch steun krijgt om de naamswijziging van Macedonië goed te keuren. Wellicht zijn er centrum-linkse of onafhankelijke parlementsleden die haar daarin willen steunen. In oktober staan er al verkiezingen gepland in Griekenland. Als het premier Tsipras niet lukt om het vertrouwen van het parlement te krijgen, zal hij die wellicht vervroegen. Zijn partij Syriza, noch de opgestapte Onafhankelijke Grieken staan er goed voor in de peilingen.

