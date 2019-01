Griekse coalitie verkruimelt over Macedonië

De Griekse regering hangt aan een zijden draad. De leider van de kleine coalitiepartij Onafhankelijke Grieken heeft zijn steun aan het kabinet van premier Alexis Tsipras opgezegd en stapt op als minister van defensie. Panos Kammenos kan zich niet vinden in het compromis met Macedonië over de nieuwe naam van dat buurland, Noord-Macedonië. Tsipras hoopt desondanks verder te regeren, en vraagt het parlement deze week zijn vertrouwen uit te spreken.

Voor de naamdeal heeft een eventuele val van het kabinet geen gevolgen. Het huidige parlement zal daar hoe dan ook nog over stemmen, en Tsipras zegt dat hij daarvoor een meerderheid heeft.

Kammenos had van tevoren aangekondigd dat zijn partij zich terug zou trekken uit de regering zodra de volksvertegenwoordigers zich over het akkoord met Macedonië moeten buigen. Hij had al kunnen opstappen toen Tsipras afgelopen juni met zijn Macedonische collega Zoran Zaev de naam Noord-Macedonië overeenkwam, maar hoopte erop dat het akkoord tijdens het wetgevingsproces in Macedonië zou sneuvelen. De weerstand is daar immers groot. Maar vrijdag lukte het Zaev in Skopje op het nippertje de benodigde tweederde meerderheid van het parlement achter de benodigde grondwetswijziging te krijgen. Alleen het Griekse parlement hoeft zich nu nog achter de overeenkomst te scharen, en de oplossing van een van de langstlopende conflicten in Europa is bereikt.

Kammenos besloot de parlementaire behandeling later deze maand niet af te wachten. “De zaak-Macedonië, waarvoor duizenden werden vermoord, staat het mij niet toe mijn zetel in de regering niet op te offeren”, zei hij na een ontmoeting met Tsipras gisteren, met gevoel voor drama. Hij vindt dat de term ‘Macedonië’ in het geheel niet voor mag komen in de naam van de noorderbuur. De naam zou valse aanspraken op Griekse geschiedenis uit de oudheid en Grieks grondgebied impliceren. Bij veel Grieken zit dat gevoel heel diep. Maar liefst zeven op de tien delen die zienswijze, blijkt uit peilingen.

Kiesdrempel De samenwerking sinds 2015 tussen het uiterst linkse Syriza en de nationalistisch-rechtse Onafhankelijke Grieken was altijd al een verstandshuwelijk. Het enige wat de twee partijen destijds leek te verenigen, was de afkeer van de bezuinigingspolitiek die was opgelegd door de EU en het IMF. Desondanks sloten de partijen na een half jaar alweer een akkoord met opnieuw harde ingrepen. Het was uiteindelijk deze regering die in augustus onder het juk van de geldschieters vandaan kwam. Kammenos tolereerde intussen Tsipras’ liberale initiatieven zoals de verbetering van homorechten en een voorzichtige poging tot de scheiding van kerk en staat, maar een akkoord over de naam Noord-Macedonië bleek een brug te ver. Hoewel Tsipras zonder de zeven parlementsleden van Onafhankelijke Grieken geen meerderheid meer heeft, is het niet zeker dat zijn regering valt. Vier van hen lijken hun leider Kammenos niet te volgen. De partij staat er slecht voor en zou volgens peilingen niet eens de kiesdrempel halen als er nu verkiezingen worden gehouden. Tsipras vestigt zijn hoop op dergelijke overlopers, en op steun van enkele onafhankelijke parlementariërs. Deze week houdt de volksvertegenwoordiging een vertrouwensstemming. Verliest Tsipras die, dan volgen er snel verkiezingen. Maar bij voldoende steun kan Tsipras doorregeren tot de reguliere verkiezingen, uiterlijk in oktober.

Macedonië reikt Griekenland de hand: het stemt in met wijziging van zijn eigen naam Macedonië mag Noord-Macedonië heten, zo besloot het parlement vrijdagavond. Nu moeten de Grieken nog instemmen.