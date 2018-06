Griekenland na acht jaar weer op eigen benen met steun in de rug

Alles wees in de aanloop op een (voor de verandering) snel en makkelijk besluit over Griekenland, maar de ministers van financiën konden het toch weer niet laten. Geheel in stijl van de afgelopen acht jaar maakten zij van hun eurogroepvergadering in Luxemburg een slijtageslag, onverwachts dit keer.

Donderdagavond laat was er nog steeds geen akkoord over de afsluiting van het derde en laatste noodleningenprogramma voor Athene. Dat had er eigenlijk al aan het begin van de avond moeten liggen, waarna het de bedoeling was dat de ministers de bladzij omsloegen en over de toekomst van de eurozone konden praten.

Maar nee. Over de oorzaak van de vertraging kwam nauwelijks iets naar buiten, maar de beoogde schuldverlichting voor Griekenland bleek de bron van de onenigheid. Pas midden in de nacht kwamen ze eruit.

De Eurogroep (ministers van Financiën van de eurolanden) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vinden dat het land na acht jaar financieel weer op eigen benen kan staan, maar helemaal in het diepe wordt het niet gegooid. Zo zal het land een aantal jaar onder verhoogde surveillance blijven om te zorgen dat het niet van het rechte pad afdwaalt of afspraken terugdraait.

Griekenland gaat op 20 augustus definitief uit het Europese noodprogramma. Het land krijgt een buffer van 15 miljard euro mee en schuldverlichting op langere termijn. De maatregelen moeten privé-investeerders voldoende vertrouwen geven om weer met Griekenland in zee te willen gaan.

Toen de ministers ’s middags binnenliepen, leek er nog geen vuiltje aan de lucht

Vol lof Athene heeft de afgelopen acht jaar in totaal ongeveer 275 miljard euro aan noodleningen ontvangen. De Griekse overheidsschuld (180 procent van het nationaal inkomen) is de hoogste van Europa. De Nederlandse minister Wopke Hoekstra (CDA) was bij aankomst vol lof over de Griekse inspanningen hun economie te hervormen en de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen. “De Grieken hebben spijkerhard gewerkt en meer progressie gemaakt dan we twee of drie jaar geleden voor mogelijk hadden gehouden.”