Grafstemming overheerst op brexit-top: ‘Het wordt nooit zo mooi als het was’

“Echt slecht nieuws”, noemde premier Rutte het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, toen hij tegen 9 uur vanmorgen aankwam in Brussel. “Iedereen is slechter af. Het wordt nooit zo mooi als het was.”

Volgens de premier is de 585 pagina’s tellende scheidingsakte wel een ‘acceptabel, gebalanceerd pakket’. Rutte sprak de hoop uit dat het akkoord volgende maand ook de cruciale stemming in het Britse parlement overleeft, wat op dit moment nog ijdele hoop lijkt. “Dit akkoord beperkt de schade, ook voor de Britten.”

Nog somberder bij aankomst was voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie. “Dit is een trieste dag, een tragedie.” Ook Juncker hoopt dat het Britse parlement (‘een wijs parlement’) straks de juiste beslissing neemt. Mocht dat niet zo zijn, dan moet Londen niet verwachten dat het akkoord kan worden heronderhandeld. “De EU zal haar fundamentele standpunten niet veranderen.”

Michel Barnier, hoofdonderhandelaar namens alle 27 niet-Britse EU-landen, hamerde op het belang van blijvende vriendschap. “We zullen bondgenoten en vrienden blijven. We hebben met de Britten onderhandeld, niet tegen hen.”

Intussen heeft de Britse premier Theresa May, die pas na afloop van de top van EU-27 een korte ontmoeting heeft met alle regeringsleiders, een open brief aan het gehele Britse volk geschreven. Daarin probeert ze de Britten ervan te overtuigen dat de overeenkomst het begin is van een ‘betere toekomst’ voor het land en zegt ze ‘met hart en ziel’ te strijden voor een goede afloop van de stemming in het Lagerhuis.

Lees ook:

In een open brief aan de Britse bevolking schrijft premier Theresa May dat voor- en tegenstanders van de brexit hun strijd moeten staken en het vertrek uit de EU moeten gebruiken als een periode voor ‘vernieuwing en verzoening’.

Opeens krijgt May de Britten achter zich

En weer heeft premier May een kritieke week overleefd. Sterker nog, haar waarderingscijfers zijn in tijden niet zo hoog geweest. Steeds meer Britten zien May als ‘the only adult in the room’, de enige volwassene in de kamer. Nu is het zaak haar brexit-deal eerst in Brussel rond te krijgen en vervolgens door het Britse parlement te loodsen.