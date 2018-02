Gniffelen om Zijlstra, dat doen we vooral zelf

Politieke kwesties gelden niet als een ideaal onderwerp voor memes, de visuele grapjes die op internet circuleren. De kracht van een meme is dat de kijker er direct om moet lachen. Een politieke uitglijder daarentegen vraagt om context. Wie niet weet dat de Nederlandse ex-minister van buitenlandse zaken jokte dat hij in Poetins datsja had aangezeten, snapt niets van de #halbewaserbij-memes die direct na de onthulling online verschenen: Zijlstra in de open limousine met JFK en Jackie, Zijlstra op de maan, Zijlstra met Churchill en Stalin op Jalta, Zijlstra die over de vallende Berlijnse Muur komt springen.

De tekst loopt door onder de afbeelding.

Geen buitenlander zal erom kunnen lachen. En aangezien veel meme-makers ervan dromen dat hun grapjes wereldwijd viral gaan, voldoet zo'n Nederlands akkefietje niet aan de 'hoe maak ik een goede meme'-criteria.

Over de gracht

De Zijlstra-grapjes bleven dus vooral een Nederlands onderonsje. En zo hadden we er nog een deze week, al kwam daar wel een Amerikaanse aan te pas. Bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen legde NBC-presentatrice Katie Couric haar kijkers in de VS uit wat het geheim is achter het Nederlandse schaatssucces. In de winter, aldus Couric, bindt een beetje Amsterdammer de schaatsen onder om zich over de bevroren grachten van A naar B te verplaatsen.

Klopt, dit ben ik op weg naar mijn baan bij de kaasfabriek, grapte een twitteraar bij een foto van een schaatser die langs een rij woonboten aan komt schaatsen, de Oude Wester op de achtergrond. Spits in Nederland, postte een ander, bij een foto van een toertocht in oerhollands tafereel.

De tekst loopt door onder de tweet.

Ons (hoon)gelach om deze kwestie klonk zo luid dat het ook Katie Couric bereikte. Ze bood schielijk haar verontschuldigingen aan. Al viel ook dat niet overal in goede aarde. Een twitteraar reageerde dat ze die onmiddellijk moest inslikken, omdat Nederland een minister had die ontmoetingen verzon met 'een vijand van het westen'. Ha, #zijlstrawaserbij had dus wel andere hoeken van de wereld bereikt!

De tekst loopt door onder de tweet.

Maar laten we onze plaats kennen. Met Halbe Zijlstra hadden we een hitje-voor-een-week, de VS heeft met Donald Trump een waar meme-kanon in huis. Juist omdat de capriolen en onbesuisde uitspraken van de Amerikaanse president wereldwijd het gesprek van de dag zijn, heeft iedere samensteller van een meme-hitlijst over 2017 er wel een Trumpje in staan. Als toetje, een willekeurige keuze uit het reusachtige aanbod. Wel blazen.