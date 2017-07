Gezocht: raadsleden uit bedrijfsleven

Als raadslid werk je je drie slagen in de rondte naast je gewone baan en er is altijd het risico dat je door de zijdeur moet vertrekken. Niet zo gek dat het moeilijk is raadsleden te vinden.

Maar goede raadsleden zijn harder nodig dan ooit, zegt de Rotterdamse raadsgriffier Han van Midden. Daarom start de stad een proef om het raadslidmaatschap aantrekkelijker te maken, samen met het ministerie van binnenlandse zaken en het Rotterdamse bedrijfsleven.

Zijn er zo weinig goede raadsleden?

"Integendeel, maar een goed bestuur is een goede representatie van de samenleving. Je ziet nu vaak de actieve 'beroepsburgers' en steeds meer zelfstandigen; weinig mensen met bijzondere expertise of een achtergrond in het bedrijfsleven. Dat is begrijpelijk, omdat het raadslidmaatschap een nevenfunctie is. Het is moeilijk te plannen, ook voor werkgevers. Je bent raadslid op meerdere dagen, midden in de week, en er is een afbreukrisico. Bovendien is de beloning beperkt, al valt dat in een grote gemeente als Rotterdam nog wel mee.

"Daarom hebben burgemeester Ahmed Aboutaleb en ik het bedrijfsleven gevraagd wat zij vonden van hun rol hierin. In bijvoorbeeld Amerika zitten werkgevers en politiek meer bij elkaar op een stoel. Dat willen wij in Nederland niet, maar het staat hier heel erg los van elkaar. Hun eerste reactie was dan ook: 'Wij bemoeien ons niet met de politiek'."