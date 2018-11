Gezocht: een Spaans geitenpaadje in het brexit-dossier

Spanje blijft problemen hebben met het brexit-akkoord, waarover iedereen het vorige week in principe eens werd. Madrid eiste gisteren een schriftelijke toezegging van Londen, waarin staat dat beslissingen die in de toekomst samen met de EU worden genomen en die ook Gibraltar raken, alleen genomen kunnen worden met inspraak van Spanje. Het land wil uit alle macht voorkomen dat de brexit-afwikkeling zijn aanspraak op het Britse Gibraltar aan kracht laat inboeten.

In Brussel hoopt iedereen dat de zaak vandaag uit de wereld is, want veel regeringsleiders hebben geen trek om op een zondagochtend in Brussel opgezadeld te worden met lastminute-onderhandelingen over een rots in Zuid-Spanje. Daar hebben ze juist hun diplomaten in Brussel voor. De Spaanse premier Sánchez lijkt echter juist aan te sturen op een discussie op het hoogste niveau, mede met het oog op binnenlands politiek gewin. Op 2 december zijn er regionale verkiezingen in Andalusië, dat aan Gibraltar grenst. Bovendien vecht Sánchez met zijn minderheidsregering voor politieke overleving.

De ingelaste brexit-top zou echter vooral een ceremonieel karakter moeten krijgen, met EU-leiders die zich eensgezind achter de bereikte akkoorden scharen en de bal weer in Londen kunnen leggen.

Inlegvel Zo bleek Spanje in één week tijd uiteindelijk een grotere bedreiging voor de eenheid van de EU van 27 landen dan het Verenigd Koninkrijk de afgelopen twee jaar ooit heeft kunnen worden. Sánchez dreigde zelfs met een ‘veto’ tegen het brexit-akkoord. Strikt genomen bestaat dat vetorecht niet: als alles goed gaat (vooral in Londen), komt het akkoord komend voorjaar formeel in stemming bij de EU-27 en een gekwalificeerde meerderheid volstaat dan. Maar in zoiets belangrijks als de brexit is iedereen doordrongen van het belang van consensus, zeker op de top van morgen. Behalve dat ‘geitenpaadje’ zijn er meer parallellen met de Nederlandse Oekraïne-kwestie van 2016. Zo komt er morgen ook een ‘inlegvel’, waarin de regeringsleiders onderstrepen dat ze de Spaanse zorgen begrijpen en er in het vervolg rekening mee zullen houden. Zo drong Nederland bij het EU-Oekraïne-associatieverdrag zo’n extra waarborg af dat het verdrag niet automatisch leidt tot EU-lidmaatschap van Oekraïne. In beide gevallen gaat het ook om een louter nationaal probleem dat ongewild op het bordje van alle andere regeringsleiders komt. Naar verluidt heeft Spanje het geduld van veel landen deze week behoorlijk op de proef gesteld, vooral met de eis om het vorige week dichtgetimmerde akkoord open te breken. Dit weekeinde hangt alles af van de Spaanse bereidheid om genoegen te nemen met het inlegvel. Madrid zou daartegen kunnen aanvoeren dat dit een EU-27-document is, dus zonder het Verenigd Koninkrijk. Maar daar weten EU-juristen vast nog wel een mouw aan te passen, door daar ook een Britse handtekening onder te krijgen. Dat zou wel eens het geitenpaadje kunnen zijn.