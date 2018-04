Gezocht: (bij)naam voor het eilandje in de Hofvijver

Nu is het eiland sowieso omgeven met raadsels, niet in de laatste plaats door de door de eeuwen heen matig bijgehouden ontwikkelingen van de vijver. Duidelijk is wel dat het eigenlijk een opgedirkt duinmeer is, dat nog altijd vanuit Kijkduin wordt gevoed door de Haagse Beek - ter hoogte van de Gevangenpoort stroomt het water via een soort brievenbus de vijver binnen. En duidelijk is ook dat het eiland pas later is ontstaan. Op vroege tekeningen en schilderingen ontbreekt het lapje grond.

Lees verder na de advertentie

In 'Duizend jaren Hofvijver' van wijlen stadskenner en advocaat Leo van Heijningen valt te lezen dat het eilandje in 1633 is aangelegd, om een nogal curieuze reden. 'Vanuit het Stadhouderlijk Kwartier had men over de Hofvijver direct uitzicht op het hooggelegen Groene Zootje, het nationale schavot', schrijft Van Heijningen.

Nooit belangrijk genoeg gevonden om er een naam aan te geven is het eiland nu de troef van een aantal betrokken Hagenaren

'Weinig verheffend. De beplanting onttrok het enigszins aan het gezicht.' Bloederige taferelen werden de stadhouder door het 'bergje' overigens niet bespaard; de naar het eiland overgebrachte ooievaars kregen het ernstig aan de stok met de broedende zwanen.

Beschermvrouw Nooit belangrijk genoeg gevonden om er een naam aan te geven - slechts demonstranten en vogels wagen zich er - is het eiland nu de troef van een aantal betrokken Hagenaren. Zij zijn al jaren in de weer om het eiland vernoemd te krijgen naar Hermance Schaepman (1919-2007), oprichtster van de Vrienden van Den Haag. Die voerden onder meer met succes actie tegen de dreigende sloop van het Kurhaus. Maar de galeriehoudster geldt ook als de beschermvrouw van het beroemde Haagse water. Ze vond de plek 'een van de prachtigste stadsgezichten van de wereld'. "De Hofvijver is kunst", zei ze eens. Met een petitie probeerden de Vrienden van de Hofvijver, de stichting die het gedachtegoed van Schaepman uitdraagt, in 2011 de geesten te rijpen voor de vernoeming van het eilandje. Ze wezen erop dat de compleet aan Den Haag verknocht geraakte Brabantse een parkeergarage onder de Hofvijver wist tegen te houden en dat ze er meerdere kunstmanifestaties organiseerde. Ze meenden dat het eilandje 'de plek bij uitstek is om haar naam te laten voortleven'. Zover is het nooit gekomen. De stichting schrijft op haar site in 2011 tot haar grote teleurstelling een afwijzingsbrief van de gemeente Den Haag te hebben ontvangen, 'met als argumenten de vindbaarheid van het eilandje en de veiligheid rond de Hofvijver'. De Haagse skyline bestaat onder meer uit de Vulpen, de Citruspers, het Strijkijzer, de Tieten van Den Haag en het IJspaleis Voor de Vrienden veranderde dat overigens weinig: zij hadden het eiland een jaar eerder op eigen gezag naar Schaepman vernoemd, het gefabriceerde blauwe naambordje hing al eens in het Haags Historisch Museum.