Gewelddadig of niet, elke bewering over de referendumdag is met beelden te onderbouwen

"De agressie en haat in de ogen van de politie was onbeschrijfelijk", vertelt Jaume Valls (67). De gepensioneerde bewoner van de wijk La Barceloneta, pal aan het strand van Barcelona, is nog zichtbaar van streek om wat er zondag gebeurde. Valls had zich opgegeven om de 'bewaking' te organiseren van het stembureau in school Mediterrania tijdens het door Madrid illegaal verklaarde onafhankelijkheidsreferendum.

Maar zondag om 09.02 uur, toen het stembureau openging, doemde in de schaduw van de palmbomen op de boulevard een groep ME'ers op. Op videobeelden is te zien dat zij de menselijke keten die voor het schooltje was gevormd probeerden te doorbreken. "Het was de eerste school die ze die dag aanvielen", zegt Valls met waterige ogen. "Ze gebruikten bruut geweld. Ze gaven geen enkele waarschuwing."

Algemene staking

Toen de rook was opgetrokken waren er vijftien gewonden gevallen. De stembussen waren meegenomen. Alejandra Rayas kreeg naar eigen zeggen klappen toen zij bij haar man probeerde te komen die op de grond lag en door agenten werd geschopt. "Ik moest naar het ziekenhuis. Maar daarna ben ik teruggekomen om te stemmen", zegt zij met een grote zwarte zonnebril op, die een dik paars oog verbergt.

Dinsdag zijn ze allemaal weer even terug bij het schooltje om na te praten en een herdenkingsaltaar te plaatsen. In heel Catalonië is een algemene staking van start gegaan uit protest tegen het politiegeweld tijdens het referendum. Winkels houden de deuren dicht en de straten stromen vol met tienduizenden separatisten. Ondertussen woedt er een pr-oorlog over wat er nou eigenlijk te zien is op de beelden van politiegeweld die de wereld overgaan. In de Catalaanse kranten lijkt het wel of vrijwel iedere stemmer rake klappen ontving. Terwijl in pro-regeringsmedia de separatisten juist de schuld krijgen.

Veel waarnemers zagen alles vreedzaam verlopen. Op de beelden lijkt het nu of het overal gewelddadig was. Kartik Raj, Human Rights Watch

Volgens de Catalaanse regering zijn 893 mensen die dag bij de eerste hulp behandeld. Vrijwel allen stonden weer snel buiten, op twee zwaargewonden na. Volgens het ministerie van binnenlandse zaken in Madrid hadden 431 agenten van de Nationale Politie en de Guardia Civil die dag medische assistentie nodig. Onder wie 39 direct. Kartik Raj van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch is sinds zondagavond in Catalonië voor eigen onderzoek naar de referendumdag. Hij analyseert bronnen en context van materiaal op sociale media en spreekt met slachtoffers, waarnemers en regeringsverantwoordelijken.