Geweld in Nicaragua houdt aan, studenten vreesden voor hun leven

Volgens een mensenrechtenorganisatie werden de mensen om het leven gebracht tijdens een aanval op Monimbo en Masaya, twee dorpen ten zuidwesten van de hoofdstad Managua.

In Nicaragua zijn in drie maanden tijd al 300 doden gevallen bij botsingen tussen pro-Ortega-groepen en demonstranten die het aftreden van de president eisen. Het zijn de dodelijkste protesten sinds het einde van de burgeroorlog in 1990. Ortega, een voormalige marxistische guerrilla-leider, kondigde in april aan flink te korten op de pensioenen om de begroting op orde te brengen. Hoewel het plan van tafel ging, hielden de protesten aan. Veel Nicaraguanen, voornamelijk studenten, hebben genoeg van het repressieve regime van Ortega. Ze eisen nieuwe verkiezingen. Vrijdag legde een nationale staking het land plat.

Eerder werden tweehonderd studenten door de politie verdreven uit de Nationale Autonome Universiteit. Zij bezetten die gedurende twee maanden en eisten net als anderen het aftreden van Ortega. Een kerk bood de studenten uiteindelijk onderdak.

Maar de politie, een bondgenoot van de president, liet de studenten ook daar niet met rust. Vrijdagnacht werd er met scherp geschoten op de kerk en vreesden studenten voor hun leven. Ze stuurden afscheidsberichten naar hun familie met teksten als: ‘Ik deed het voor het land en ik heb er geen spijt van.’

Twee studenten kwamen tijdens de belegering om en tientallen raakten gewond. Na onderhandelingen tussen de kerk en het kantoor van de president, kwamen ze uiteindelijk zaterdagochtend vrij.