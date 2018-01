Gevluchte premier Thailand duikt in Londen op

Er werd lang gespeculeerd over haar verblijfplaats nadat ze van Thailand naar Dubai was gereisd. Op social media werd de vraag onlangs beantwoord toen er foto’s opdoken waarop Yingluck voor warenhuis Harrods poseert met een onbekende vrouw. Ze zou in november politiek asiel hebben aangevraagd in Groot-Brittannië.

De Thaise politie heeft aangegeven dat de foto inmiddels geverifieerd is en dat het inderdaad gaat om de gevluchte premier. Volgens Don Pramudwinai, de Thaise minister van buitenlandse zaken wist de overheid in september al dat Yingluck in Groot-Brittannië was. De minister vermoedt dat Yingluck tijdens haar vlucht heeft gereisd op een paspoort uit een ander land dan Thailand, want al haar vier Thaise passen waren officieel ingetrokken.