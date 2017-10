Gevlucht lid van Keniaanse kiescommissie vreesde voor haar leven

De geloofwaardigheid van de aankomende verkiezingen in Kenia is naar het nulpunt gezakt nu zelfs de voorzitter van de kiescommissie IEBC geen garantie durft te geven voor de betrouwbaarheid ervan. Wafula Chebukati meldt dat politici zijn staf bedreigen en commissieleden tegen al zijn voorstellen stemmen. “Verkiezingen kunnen alleen geloofwaardig worden als er een dialoog komt tussen de politieke partijen en de commissieleden hun werk in harmonie kunnen doen”, zei Chebukati.

Hij echoot de woorden van commissielid Roselyn Akombe die 24 uur eerder ontslag nam en naar de VS vluchtte. “De commissie en de staf worden geïntimideerd door politieke actoren en demonstranten en vrezen voor hun leven”, zei zij vandaag bij aankomst in New York. “Ik ontving dreigementen. Het laatste was dat er met mij afgerekend moest worden voor de verkiezingsdag, volgende week donderdag”. De angst zat er bij commissieleden al in nadat de IT-specialist van de IEBC kort voor de geannuleerde verkiezingen in augustus werd vermoord. De zaak is nog niet opgelost.

Mijn bevindingen werden door andere commissieleden terzijde geschoven Roselyn Akombe

De dreigementen aan het adres van de commissieleden komt van alle kanten, van oppositie en regering. Maar Akombe concludeert dat IEBC-medewerkers in het veld vooral worden aangevallen door oppositie-aanhangers. Dat bleek uit een onderzoek dat ze deed in het westen van Kenia. Daar zeggen aanhangers van oppositiekandidaat Raila Odinga, die vorige week zijn kandidatuur introk omdat de kiescommissie geen van zijn eisen voor verandering had doorgevoerd: “Geen Raila, geen verkiezingen”.

Doden De afgelopen weken is in oppositiegebieden herhaaldelijk gedemonstreerd tegen de IEBC. Bij protesten sinds de ongeldigverklaring van de verkiezingen in augustus zijn al meer dan dertig doden gevallen. “Mijn bevindingen werden door andere commissieleden terzijde geschoven”, aldus Akombe. “Voor hen is blijkbaar het houden van verkiezingen belangrijker dan te zorgen voor de veiligheid van onze mensen en kiezers.” De ontwikkelingen rond de verkiezingen zijn nauwelijks bij te houden voor de Kenianen. Na het bekend worden van de verklaringen van Chebukati en Akombe heersten verbazing en ongeloof. Door de hoogopgelopen spanningen vragen velen zich ondertussen af of verkiezingen onder de huidige omstandigheden wel moeten doorgaan.