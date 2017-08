Gesthuizen: SP-top creëerde zelf verkiezingsdebacle 2012

Terwijl de socialisten maandenlang de peilingen aanvoerden en het Torentje in zicht kwam, bereidde het campagneteam lijsttrekker Emile Roemer slecht voor op de grote debatten en zwabberde de partij op cruciale standpunten. Dat schrijft het dit jaar vertrokken SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen in haar memoires ‘Schoonheid macht liefde’, die volgende week verschijnen.

Ze wijst in het boek op Roemers veelbesproken uitspraak dat hij zich als premier niet door Europa zal laten dwingen het begrotingstekort voor Nederland tot 3 procent te beperken. ‘Over my dead body!’ zegt hij daarover in campagnetijd. Niet premierwaardig, oordeelden andere partijen en Roemer krabbelt terug. ‘Onbegrijpelijk’, schrijft Gesthuizen. ‘Door de gang van zaken krijgen mensen het idee dat Emile niet wist wat hij zei, of dat hij gemakkelijk van zijn stuk te brengen is. Zoiets is dodelijk (…). Het lijkt alsof we geen ruggegraat hebben.’

Ook de voorbereiding voor tv-debatten liet in 2012 sterk te wensen over, concludeert Gesthuizen. Dat gebeurt haast uitsluitend binnen het campagneteam, fractiespecialisten worden nauwelijks geraadpleegd. Gesthuizen zet de tv uit als Roemer vastloopt in een debat met Rutte over verhoging van het eigen risico.

Als de SP-leider vervolgens op een zondag in ‘Buitenhof’ aanschuift voor een Europa-debat, ontdekt het campagneteam pas die ochtend dat ook de fanatieke anti-EU-publicist Thierry Baudet aanwezig zal zijn. Na koortsachtig overleg wordt Roemer in de schmink op de valreep voorzien van verbale munitie.

Eigen schuld, dikke bult Gesthuizen hekelt hoe de partijtop zijn handen na de verkiezingen wast in onschuld en de media aanwijst als veroorzaker van de ingestorte peilingen en teleurstellende uitslag. ‘Hoewel ik moet beamen dat De Telegraaf inderdaad campagne heeft gevoerd tegen ons, vind ik het vervelend om te moeten zien hoe de schuld buiten onszelf wordt gelegd. Als we op die manier naar dit hele debacle gaan kijken, steken we er niets van op’, schrijft Gesthuizen. ‘We hebben onze kansen zelf uit onze handen laten donderen.’ Dat gebrek aan zelfreflectie binnen de SP-top vormt voor Gesthuizen een belangrijke reden om zich in 2015 te kandideren voor het partijvoorzitterschap. Ze neemt het op tegen FNV-bestuurder en bestuursfavoriet Ron Meyer, die kan rekenen op de steun van partijboegbeeld Jan Marijnissen en andere prominenten. ‘Geen eerlijke strijd’, noteert ze. ‘Een paar keer overweeg ik me terug te trekken.’ Ze legt het uiteindelijk af tegen Meyer met 41 procent van de stemmen en verlaat begin dit jaar de Kamer. ‘Schoonheid macht liefde – in het leven en de politiek’ van Sharon Gesthuizen verschijnt op 5 september bij uitgeverij De Geus. Zaterdag in Tijd een interview met Sharon Gesthuizen

