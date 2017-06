Gert-Jan Segers weigert het kleine broertje te zijn

Op een rustige weg in Soest werd Gert-Jan Segers een paar jaar geleden langs de kant gezet. Een agent tikte op de ruit en schreef een fikse boete uit; Segers had niet met de telefoon aan zijn oor mogen autorijden. Segers betaalde, maar kookte van binnen. “Ik heb echt een autoriteitsprobleem”, bekende hij een tijdje terug op tv. “Als ik het gevoel heb dat iemand zich heel erg laat voorstaan op zijn positie en een soort machtswellust heeft, gaat dat er bij mij niet goed in.”

Daarmee zijn de onderhandelaars van VVD, CDA en D66 gewaarschuwd: behandel de ChristenUnie niet als het kleine broertje dat uiteindelijk toch wel met de grote broers op avontuur gaat. De partij mag met vijf zetels dan veruit de kleinste partij in de Stadhouderskamer zijn, Segers tekent niet zomaar ‘bij het kruisje’, zo waarschuwde hij vorige week nog. De meerderheid heeft rekening te houden met de gevoelens van de minderheid aan tafel, vindt hij stellig.

Andersdenkenden Het zal Segers (47) helpen dat hij graag en vaak het gesprek met andersdenkenden aangaat. Dat blijkt al uit zijn jarenlange zendingswerk in Egypte begin deze eeuw, het blijkt uit diverse onwaarschijnlijke politieke verbonden die hij sloot als Kamerlid, maar ook uit zijn recente boek ‘Hoop voor een verdeeld land’. Daarvoor ging hij onder meer langs bij overtuigd atheïst Arjen Lubach en levenseindekliniekarts Bert Keizer, niet bepaald Segers’ natuurlijke bondgenoten. Je toont je een ware democraat als je in de positie bent de vrijheid van een minderheid in te perken, maar besluit om dat niet te doen. Gert-Jan Segers Met die gesprekken wil Segers onderstrepen hoe sterk hij hecht aan tolerantie en inlevingsvermogen in de samenleving, zeker in een tijd van ‘onderlinge vervreemding’. Door zijn verblijf in Egypte weet hij naar eigen zeggen hoe ‘een heiden in een gemiddeld kerkelijk dorp in Nederland’ zich voelt. Andersom vraagt hij seculiere Nederlanders rekening te houden met de opvattingen van christenen nu die in de minderheid zijn. Die roep om wederzijds begrip heeft Segers in de loop der jaren vaak met D66-leider Alexander Pechtold in conflict gebracht. Ging het niet om bijzondere scholen die homoseksuele leraren de deur wezen, dan wel over het verbieden van weigerambtenaren.

Ware democraat “Je toont je een ware democraat als je in de positie bent de vrijheid van een minderheid in te perken, maar besluit om dat niet te doen”, hield Segers Pechtold vier jaar geleden voor. Hoewel Segers op zijn strepen staat als het om geloofsvrijheid gaat, leiden meningsverschillen niet tot gebrouilleerde relaties aan het Binnenhof. Segers stelde begin vorig jaar nog dat ‘vrijheden bij de liberalen niet in veilige handen zijn’, D66 inbegrepen. Vier maanden later stond hij met Pechtold gebroederlijk voor de Nieuwe Kerk in Den Haag. Samen pleitten ze voor landelijk beleid om te voorkomen dat leegstaande kerkgebouwen ten prooi vallen aan de sloophamer. Het past allemaal in het strijdplan dat Segers heeft bedacht toen hij eind 2015 het stokje overnam van zijn voorganger Arie Slob. Segers nam zich voor ‘een beetje offensief’ te werk gaan en meer samen te werken met niet-christelijke organisaties. Dat leidde naast de legekerkenactie met D66 tot een ouderenpact tegen de voltooid leven-plannen van het kabinet, samen met Omroep Max en de christelijke ouderenbond KBO-PCOB. Nu de ChristenUnie als enige kandidaat is overgebleven om met VVD, CDA en D66 een meerderheidskabinet te vormen, kan Segers de partij voor de tweede keer in tien jaar tijd naar de macht loodsen. Tussen 2007 en 2010 vormde de ChristenUnie met CDA en PvdA een kabinet. Komt het nu zover, dan staat één ding vast: als politiek leider zal Segers in de Kamer blijven ‘om het eigen verhaal te vertellen’. Hij moet dan maar hopen dat zijn autoriteitsprobleem niet gaat opspelen.

DE HEIKELE PUNTEN:

Oog voor vluchtelingen Weinig partijen aan het Binnenhof zijn zo begaan met het lot van vluchtelingen als de ChristenUnie. Hoewel slechts vijf Kamerleden sterk, slaat de fractie geen asieldebat over en reist fractiespecialist Joël Voordewind veelvuldig langs vluchtelingenkampen om aandacht te vragen voor de leefomstandigheden. De partij pleit voor een ‘ruimhartig’ vluchtelingenbeleid. Daaronder verstaat zij: meer geld voor noodhulp en ontwikkelingssamenwerking, meer vluchtelingen uitnodigen naar Nederland, snellere asielprocedures en een ruimer kinderpardon. De partij heeft zich altijd tegen de Turkije-deal gekeerd, uit vrees dat de mensenrechten ermee op het spel komen te staan.

Tegen verdere integratie eu De ChristenUnie was al eurokritisch toen dat woord nog niet bestond. Als je macht af staat aan Brussel trekt de Europese Commissie steeds meer macht naar zich toe, meent de partij. De ChristenUnie was tegen de introductie van de euro en staat nog steeds op de rem bij verdere integratie. Gezamenlijk in Europa afspraken maken is het maximum, over bijvoorbeeld het klimaat en belastingontwijking. Met deze houding is de ChristenUnie de tegenpool van D66. Die meent dat verdere integratie nodig is om internationale problemen op te lossen en samenwerking tussen culturen levend te houden. “Meer contact heeft ons leven verrijkt.”

Liever waardig leven dan waardig sterven De ChristenUnie is tegen euthanasie en fel tegenstander van D66-plannen voor zelfbeschikking over het levenseinde voor ouderen boven de 75 jaar. Met onder andere ouderenomroep Max voert de ChristenUnie actie voor ‘waardig leven’ als tegenhanger van ‘waardig sterven’. Ook is de ChristenUnie tegen VVD-plannen om toe te staan dat embryo’s kunnen worden gekweekt voor onderzoek naar bijvoorbeeld erfelijke ziekten. De partij zal ook proberen tegen te houden dat de abortuspil door de huisarts kan worden voorgeschreven, zoals de plannen nu zijn en ze wil dat de grens voor abortus teruggaat naar 18 in plaats van nu 24 weken zwangerschap. Ze is tegen de donorwet van D66 die momenteel bij de Eerste Kamer ligt, waarin alle Nederlanders voortaan automatisch orgaandonor zijn, tenzij ze anders aangeven.

