Gert-Jan Segers: Inburgeren is geen kwestie van ‘wij’ en ‘zij’

De manier waarop de coalitiepartijen CDA en ChristenUnie nieuwkomers willen laten inburgeren leidt tot ‘uitsluiting’, vindt een aantal vertegenwoordigers van migrantenkerken. Zij schreven een open brief aan de beide christelijke partijen op de website nieuwwij.nl.

Segers reageert: “Dit kabinet kiest een nieuwe koers bij het inburgeren. Die lijn komt copy-paste uit ons verkiezingsprogramma. Geen marktwerking, geen schulden maken om je cursus te betalen en mensen worden niet meer aan hun lot overgelaten. Dit is een hartelijke uitnodiging om mee te doen aan de samenleving.”

Meedoen

Segers zegt dat bij de nieuwe werkwijze aandacht is voor werk en taal, maar hij wil ook meer ‘culturele inburgering’. “De Participatieverklaring die gemeenten nieuwkomers laten ondertekenen gaat over de waarden vrijheid, gelijkheid, solidariteit en meedoen. Het gaat ook over de wederkerigheid daarvan. Wij gunnen vrijheid aan nieuwkomers en zij horen die ook aan elkaar en aan ons te gunnen.”

Eén van de briefschrijvers, de theologe Janneke Stegeman, zei vandaag in Trouw dat de indruk ontstaat dat de ChristenUnie meent dat ‘wij’ de juiste normen hebben en ‘zij’ niet.

“Dit gaat niet over ‘wij’ en ‘zij’, dit gaat over de rechtsstaat”, meent Segers. “Dit gaat over hoe mensen in vrijheid hun godsdienst kunnen beleven. Wij geven vrijheid, en vragen ook aan anderen dat te doen. Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de manier waarop soms wordt omgegaan met mensen die van hun geloof af vallen of met antisemitisme. Wij moeten het allemaal hebben van de rechtsstaat. Daarbij is er geen tegenstelling tussen oudkomers en nieuwkomers.”

Een andere criticaster die meeschreef aan de brief op nieuwwij.nl, theoloog Godian Ejiogu, vindt het onverantwoord om mensen die onvoldoende inburgeren het stemrecht af te nemen. Segers: “Die kritiek deel ik. Dat is een voorstel van VVD en CDA, waar ik niet achter sta. Ik sta sceptisch tegenover het afnemen van burgerrechten als drukmiddel.”