Gert-Jan Segers: 'Ik hoop dat meerderheidsdenken me vreemd zal blijven'

Gert-Jan Segers gaf in 2015 als kersverse leider van de ChristenUnie een interview aan deze krant, waarin hij filosofeerde over een mogelijk kabinet met VVD, CDA en D66. "Het mag geen moetje zijn", sprak Segers destijds. "Zo van 'er is geen alternatief'." Segers moet lachen als hij wordt geconfronteerd met die uitspraak. "Toen had ik de hoop, en die heb ik nog steeds, dat meer dan alleen een nietje een regeerakkoord samenbindt. Dat er ook nog iets van gedeelde visie in zit. De rode draad in het akkoord is nu het verkleinen van kloven. Daar ben ik de afgelopen tijd ook mee bezig geweest."

U spreekt van het verkleinen van kloven, maar het regeerakkoord werd door Rutte neergezet als voor de 'gewone normale Nederlander'. Voor wie is dit akkoord precies? "Dit akkoord is er voor iedereen, maar wel met een speciale focus. Er is een groep mensen die net buiten allerlei financiële regelingen valt. Het zijn modale gezinnen waar veel van wordt gevraagd. Zeker deze groep wilden we van lastenverlichting laten profiteren."

De kritiek is dat de term suggereert dat het kabinet er niet voor nieuwkomers is. "Daar wil ik de integratieparagraaf in het regeerakkoord tegenover stellen. Van de eerste generatie Eritrese of Somalische asielzoekers is 80 procent afhankelijk van de bijstand. Een hele generatie schrijven we eigenlijk af. Daar wil ik niet in berusten. Als hetzelfde gebeurt met de Syriërs, doen we iets verschrikkelijk verkeerd. Daarom willen we naar een activerend integratiebeleid. In plaats van toeslagen geven we hen begeleiding, leefgeld en huisvesting. Vanaf dag één nemen we mensen bij de hand om de taal te leren en vrijwilligerswerk of betaald werk te verrichten of een opleiding te volgen. Mensen zullen merken dat zodra ze in beweging komen, ze snel uit de bijstand raken. Op die manier is het Nederlanderschap open voor nieuwkomers."

Vanavond spreekt u met uw leden over het regeerakkoord. Waar verwacht u applaus voor? "Dat het een heel groen kabinet is. We committeren ons aan het klimaatverdrag van Parijs. Er gaat ook een miljard euro naar gezinnen. En er zijn kleine parels die voor ons heel wezenlijk zijn. Zoals extra hulp voor mensen met langdurige schulden en de strijd tegen mensenhandel en gedwongen prostitutie, waarbij we pooiers eerder aanpakken. Voor waardig ouder worden maken we 180 miljoen euro vrij, we borgen de vrijheid van onderwijs, en er komt bijna een miljard voor ontwikkelingssamenwerking. Er is een grote lijst om trots op te zijn." Het waren zware gesprekken met D66-collega Pechtold, maar ook de mooiste van de afgelopen maanden Gert-Jan Segers

En waar zit de pijn? "Bij de experimenten met wietteelt houden we ons hart vast vanwege de verslaving. Ik begin er met enige scepsis aan, maar ik wil het een eerlijke kans geven. En het kinderpardon. Veel mensen kennen de gezinnen van nabij. Dus het heeft een gezicht. Dan hoop je iets te kunnen doen. Dat is helaas niet gelukt."

Uw collega uit de fractie Joël Voordewind stond aan de wieg van het kinderpardon. Hoe heeft u hem ervan kunnen overtuigen dat verruiming er gewoon niet in zit? "Het was niet zozeer een kwestie van overtuigen. De fractieleden hebben naar eer en geweten de afweging moeten maken of dit akkoord in orde is. Je moet ook de politieke context meewegen. Voor de verkiezingen was een Kamermeerderheid voor een ruimer pardon, maar na de verkiezingen niet meer. Met weglopen hadden we dus niet opeens meer kinderen kunnen redden. Er staan ook veel goede dingen in het regeerakkoord. We tellen die zegeningen."

Een ander gevoelig onderwerp voor de ChristenUnie is de kwestie-'voltooid leven'. D66 houdt de ruimte een wetsvoorstel hierover in te dienen. "Ja, maar eerst komt er onderzoek naar de groep om wie het gaat. Hoe groot is die? Kunnen we deze mensen op een andere manier helpen? Daarna moet de afweging door kabinet en Kamer worden gemaakt wat verstandig en nodig is."

U repte in de campagne over een breekpunt. Was dat niet te zwaar aangezet? "Het was een reflectie van een heel diepe overtuiging. De motivatie, dat je zorg moet bieden aan mensen in een zorgelijke situatie, komt uit de grond van ons hart. Het waren zware gesprekken met D66-collega Pechtold maar, terugblikkend, ook de mooiste van de afgelopen maanden. Je moet dan de politieke franje ervan afpellen en elkaar bevragen waarom je vindt wat je vindt. Het debat was politiek gepolariseerd. Ook het kabinet stond klaar met wetgeving. Ik vind het winst dat we elkaar hebben gevonden in een gezamenlijke route."

Is de rust op dit terrein terug? "Zeker. Rutte had het dinsdagavond over een teer onderwerp en dat is het ook. Het debat zal doorgaan. D66 blijft zeggen wat ze vindt, dat doen wij ook."