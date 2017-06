Gerrit Schotte is niet corrupt maar een 'creatief politicus', zegt zijn advocaat

De Curaçaose ex-premier Gerrit Schotte is 'een politicus met een enorme ambitie, creatief, met innovatieve ideeën en prachtige plannen voor het eiland'. Advocaat Geert-Jan Knoops staat met die omschrijving vandaag haaks op de visie van het Openbaar Ministerie in Willemstad. Dat ziet Schotte als een corrupte witwassende sjoemelaar, die ook in hoger beroep tot een forse gevangenisstraf moet worden veroordeeld.

Gerrit Schotte is in maart vorig jaar al door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar wegens ambtelijke omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. Bovendien mag hij zich vijf jaar lang niet verkiesbaar stellen.

Volgens de rechtbank stond zijn persoonlijk belang voorop toen hij zich voor 1 miljoen dollar liet omkopen door de Siciliaanse gokbaas Francesco Corallo, in ruil voor vergaande politieke invloed via Schottes politieke partij MFK. Corallo had zelfs een stem bij de benoeming van ministers.

Bij het Hof van Justitie probeert Schotte vanaf vandaag onder dit vonnis uit te komen. Hij is politiek pas uitgeschakeld als ook na een hoger beroep en een eventuele gang naar de Hoge Raad de veroordeling onherroepelijk wordt. In de tussentijd kan hij zich roeren, zo bleek toen hij begin dit jaar zelfs de regering ten val wist te brengen door kabinetsleden los te weken, en nieuwe verkiezingen te dwarsbomen.

Demissionair minister Plasterk sprak van een 'poging tot staatsgreep' en gaf de gouverneur opdracht zonder medewerking van de door Schotte gedomineerde interim-regering, opnieuw vrije verkiezingen te organiseren. Waarna een 'schone coalitie' weer aan de macht kwam.

Anonieme aangifte

Advocaat Knoops probeert vandaag een andere Schotte te laten zien. Hij zet de man achter de staatsgreep neer als 'getalenteerd politicus' die zaken op Curaçao wil veranderen, en daarbij nog weleens tegen de schenen van het establishment schopt. Die gevestigde politieke orde heeft in Knoops ogen de aanzet gegeven tot de vervolging van Schotte, want de politiek en het justitiële apparaat zitten volgens hem op Curaçao bij elkaar op schoot. De zaak tegen Schotte is begonnen na deels anonieme aangiften die via ronselen zijn aangebracht, en dat mag volgens hem helemaal niet.

Wat in Nederland ruikt naar be­lan­gen­ver­stren­ge­ling of cliëntelisme, zou op het eiland een gangbare praktijk zijn

Dat is de eerste verdedigingslinie van Knoops: hij ontkent de strafbare feiten van Schotte niet zozeer, maar stelt dat justitie 'niet ontvankelijk' moet worden verklaard omdat er in het onderzoek sprake was van een valse start. Mocht het hof de zaak toch laten doorgaan, dan probeert Knoops met eigen digitaal sporenonderzoek aan te tonen dat het aangedragen bewijs niet zorgvuldig is samengesteld. Ook verwijst hij naar de 'gewoonterechtelijke' praktijk van de partijfinanciering op Curaçao. Wat in Nederland ruikt naar belangenverstrengeling of cliëntelisme, zou op het eiland een gangbare praktijk zijn. In hoger beroep zal Schotte zelf het woord voeren.

Schottes geldschieter van weleer, de Siciliaanse gokbaas Francesco Corallo die zich op Sint-Maarten ophield, is inmiddels opgepakt en verwikkeld geraakt in een uitleveringsprocedure aan Italië. Ook zijn Nederlandse boekhouder ging achter de tralies. Justitie legde beslag op 120 miljoen euro.

Corallo kan zijn eigen positie verbeteren door belastende verklaringen over Schotte af te leggen, maar ook de informatie die door justitie is buitgemaakt bij de arrestatie van Corallo kan in dit komende proces negatief voor Schotte uitpakken.