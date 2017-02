Georgië wil vooral geen vijanden

Net als Oekraïne zoekt de voormalige Sovjetstaat Georgië aansluiting bij Europa. Het proces voltrekt zich vaak achter de schermen. Maar gisteren behaalde de Georgische regering een belangrijke mijlpaal: vanaf eind maart kunnen de Georgiërs visumvrij reizen naar Europa.

Lees verder na de advertentie

De maatregel zou in de zomer al goedgekeurd worden, maar de Europese lidstaten stelden de beslissing steeds uit. Ze waren bang dat het versoepelen van het visumregime meer mensen zou motiveren richting West-Europa te reizen. Volgens eurocommissaris Dimitris Avramopoulos (migratie) hebben de Georgiërs ‘enorme’ hervormingsinspanningen verricht. Ze hebben hun grensbewaking op orde en beschikken over biometrische paspoorten. Gisteren gaven de EU-lidstaten definitief hun goedkeuring, nadat eerder deze maand het Europees parlement al had ingestemd. Op verzoek van Duitsland kent de regeling wel een soort noodrem waardoor bij misbruik de visumplicht binnen twee maanden weer kan worden ingevoerd.

Het vi­sum­vrij-rei­zen lijkt een hamerstuk, maar er ging een jarenlang proces aan vooraf

Het visumvrij-reizen lijkt een hamerstuk, maar er ging een jarenlang proces aan vooraf. Onder het presidentschap van Michail Saakasjvili koos Georgië definitief voor Europa en vroeg het land zelfs om lidmaatschap van de Navo. Tegelijkertijd bereikte de relatie met Rusland een dieptepunt in 2008 toen Georgië troepen zond richting de opstandige regio Zuid-Ossetië. Rusland reageerde onmiddellijk en trok met haar leger Georgië binnen. De Georgische regio’s Abchazië en Zuid-Ossetië scheidden zich uiteindelijk af van Georgië.

Rusland is geen vijand Onder het presidentschap van Saakasjvili kwam het nooit meer goed met Moskou. Maar de verhoudingen veranderden toen oppositiepartij Georgische Droom vijf jaar geleden aan de macht kwam. Hoewel de huidige premier Giorgi Kvirikasjvili nog altijd koerst op Europese integratie, is hij niet van plan om Rusland als vijand te behandelen. De Oekraïense regering doet het liefst geen zaken meer met Moskou Kvirikasjvili zei in een interview met Judy Dempsey, hoofdredacteur van Carnegie Strategic Europe, het volgende: “De oorlog in 2008 was een traumatische ervaring. Natuurlijk tast het de veiligheid van de Zuidelijke Kaukasus aan. Maar ik denk dat een vreedzame en constructieve benadering gerechtigheid zal herstellen. Daarvoor is vertrouwen essentieel, ook in de relatie met Rusland.” Het is een totaal andere benadering dan die van de Oekraïense regering, die het liefst geen zaken meer doet met Moskou en zelfs hoopt op EU-lidmaatschap. Dat laatste lijkt voorlopig onwaarschijnlijk, maar Brussel is wel van plan om deze zomer ook het visumvrij-reizen voor Oekraïners goed te keuren.

Wat levert het op? Het is de vraag wat de ‘constructieve’ samenwerking met Europa én Rusland de Georgiërs uiteindelijk oplevert. Zo klonk er laatst kritiek toen de regering een deal sloot met het Russische gasbedrijf Gazprom. Die komt erop neer dat Georgië weer een belangrijk doorvoerland wordt van Russisch gas. De president, Giorgi Margvelisjvili, hekelde de deal omdat deze het land te afhankelijk maakt van de Russische energiemarkt. Het Kremlin is voorlopig niet van plan om de visumplicht voor Georgiërs op te heffen Bovendien is het Kremlin voorlopig niet van plan om de visumplicht voor Georgiërs op te heffen. Die werd ingevoerd na de oorlog in 2008. Het visum-vrijreizen naar Rusland zou waarschijnlijk veel meer opleveren voor Georgië dan deze deal met de EU, vanwege de nauwe economische en culturele verwevenheid. De Russen willen best de regeling versoepelen, maar zeggen bang te zijn dat Georgië een doorvoerland wordt voor terroristen die vanuit de Kaukasus richting het Midden-Oosten reizen. Volgens analisten is dat wel een erg zwak argument omdat Kazachstan en Kirgizië juist belangrijke voedingsbodems zijn voor terroristen. En inwoners van deze landen kunnen al heel lang zonder visum naar Rusland reizen. Het lijkt waarschijnlijker dat het Kremlin de Georgische flirt met Europa niet op prijs stelt. De Georgische premier zal er daarom de komende maanden op hameren dat Moskou zich geen zorgen hoeft te maken. Het is een belangrijk onderdeel van de constructieve samenwerking: zorg dat je geen vijanden maakt.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.