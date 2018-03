Gemeenten zijn geen partij voor de staat

Zijn voorspelling dat gemeenten geen partij zouden zijn voor een sterke en ondernemende staat is volledig bewaarheid. De voortschrijdende Verlichting zou dat proces, meende hij, alleen maar bespoedigen. 'Een zeer beschaafde samenleving verdraagt slechts met moeite de probeersels van de lokale vrijheid.'

Lees verder na de advertentie

Ontneem de gemeente haar macht en on­af­han­ke­lijk­heid en u vindt er voortaan slechts onderdanen en geen burgers Tocqueville

Ook dat is uitgekomen. De vrijheid van onze gemeenten is in de loop der tijd zo sterk ingeperkt dat met de verkiezingen van de gemeenteraden in zicht opnieuw de vraag rijst wat eigenlijk de inzet is. Kernpunt: als die inzet niet helder is, kan er geen verbinding ontstaan tussen het bestuur en de bevolking en kwijnt de lokale democratie weg.

Thorbecke, de ontwerper van ons staatkundige huis en tijdgenoot van Tocqueville, meende dat de gemeentepolitiek 'een oefentuin voor staatsburgerschap' zou worden. Dat is een illusie gebleken kijkend naar het aantal thuisblijvers en de drijfveren van de burgers die wel gaan stemmen. Ruwweg de helft stemt niet, en van hen die wel gaan stemmen laat ruim de helft zich leiden door de nationale politieke voorkeur.

Lijdzaamheid Tocqueville voorzag dit ook: 'Ontneem de gemeente haar macht en onafhankelijkheid en u vindt er voortaan slechts onderdanen en geen burgers'. Of lijdzaamheid per se het gevolg is, betwijfel ik. Thuisblijvers kunnen ook vinden dat er iets te kiezen moet zijn. Dat is op lokaal niveau veel minder duidelijk dan op nationaal niveau, juist door de geringe beleidsvrijheid. Voor het overgrote deel van het budget ligt de bestemming vast. De overdracht van rijkstaken op het gebied van werk, thuis- en jeugdzorg naar gemeenten heeft daarin nog geen wezenlijke verandering gebracht. De macht en de controle op de macht krijgen pas echt betekenis bij een zelfstandige positie, die burgers het gevoel geeft dat de gemeente van hen is en niet een agentschap van het Rijk. Meer vrijheid dus over de besteding van geld en een eigen belastinggebied (nu beslaat dat minder dan 4 procent van de totale belastinginkomsten van de overheid). Een van de drijvende principes achter de democratische revolutie aan het eind van de achttiende eeuw was 'geen belasting zonder vertegenwoordiging'. Als je dit motto van de Amerikaanse strijd voor onafhankelijkheid omdraait, wordt het punt als vanzelf duidelijk: wat stelt vertegenwoordiging voor als er geen belastinginkomsten te verdelen zijn? Tocqueville nam in het Europa van zijn dagen al de beduchtheid hiervoor waar: desintegratie van de staat, anarchie. In ons land waren tachtig jaar terug de grote verschillen in belastingdruk tussen gemeenten reden voor het eerste kabinet-De Geer de lokale belastingen, waaronder een inkomstenbelasting, om te zetten in rijksuitkeringen. Eén beroemde politicus, de Amsterdamse wethouder Floor Wibaut, voerde hiertegen vrijwel in zijn eentje verzet. Zijn motief: verlies van de lokale vrijheid en onafhankelijkheid.