Gemeente betaalt vrouwen nu iets beter dan mannen

Vrouwelijke gemeenteambtenaren hadden in 2017 gemiddeld een iets hoger salaris dan hun mannelijke collega’s. De heren verdienden 3653 euro bruto per maand, de dames ontvingen maandelijks 3679 euro, uitgaande van een fulltime werkweek. Dat blijkt uit de personeelsmonitor van A+O Fonds Gemeenten en onderzoeksbureau Panteia. Het is voor het eerst dat vrouwen bij de gemeente meer verdienen dan mannen.

In dat percentage is geen rekening gehouden met opleiding, ervaring, sector en functie. Als dat wel gebeurt, dan is het verschil nog 7 procent in het bedrijfsleven en circa 5 procent bij de overheid. Bij gemeenten is dat nu dus rechtgetrokken. Een flink aantal gemeenten heeft daartoe gericht beleid gevoerd. Zij probeerden een gelijke verhouding tussen mannen en vrouwen op de werkvloer te realiseren en meer vrouwen op leidinggevende functies te krijgen, zegt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Het thema ‘gelijk loon voor gelijk werk’ krijgt al jaren veel aandacht omdat het geen werkgever lijkt te lukken. Mannen verdienen gemiddeld 16 procent meer dan vrouwen, was het laatste bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de loonkloof in 2014 in Nederland.

Vervangen door vrouwen

De afgelopen jaren zijn bij gemeenten veel mannen met pensioen gegaan. Zij werden als het even kon vervangen door vrouwen. Daardoor werken inmiddels evenveel mannen als vrouwen op het gemeentekantoor.

Ook was er aandacht voor wie de afdelingen leidt. In 2006 was nog maar 22 procent van de leidinggevende functies in handen van vrouwen, in 2010 was dat al gestegen naar 30 procent, en in 2017 lag dat percentage op 40. Dat is opmerkelijk hoog. Meestal verdienen mannelijke leidinggevenden meer dan vrouwen. Maar niet bij de overheid, weet het CBS.

Bijzonder is dat bij de gemeenten ook vrouwen van in de veertig, vijftig en zestig bijna hetzelfde salaris ontvangen als mannen. Meestal gaan vrouwen vanaf 40 à 45 jaar minder verdienen dan mannen. Dat komt door factoren als minder werkervaring, wat vaak komt doordat ze minder uren draaien omdat ze in deeltijd werken. Of doordat ze voor langere tijd het werk stil hebben gelegd om kinderen te krijgen.

Als er sprake is van ongelijke beloning, krijgen bedrijven drie jaar de tijd om daar wat aan te doen, anders volgt een boete

Verlof doet de promotiekansen doorgaans geen goed. Hoe het kan dat vrouwelijke gemeenteambtenaren boven de 50 jaar nu geen lager loon meer hebben, kan de VNG niet verklaren.

Dit voorjaar kondigden vier oppositiepartijen – PvdA, GroenLinks, SP en 50Plus – aan een initiatiefwet te willen maken die bedrijven verplicht aan te tonen dat zij mannen en vrouwen gelijk betalen. Als er sprake is van ongelijke beloning, krijgen bedrijven drie jaar de tijd om daar wat aan te doen, anders volgt een boete. Het is nog onduidelijk of hiervoor een meerderheid is. Ongelijk betalen van mannen en vrouwen is al heel lang wettelijk verboden.