Geloof het of niet, maar het verkiezingscircus draait alweer

Haar vraag begon formeel, alsof ze hem niet al best lang kent. "Beste Jesse", vroeg de 28-jarige Janneke van der Heijden in januari aan haar partijleider, tijdens zo'n beruchte GroenLinks-meetup. "Wat gebeurt er ná de verkiezingen op 15 maart? Vallen we dan in een zwart gat?"

Het antwoord was voor de bühne: zelf wist ze het al, want Janneke van der Heijden is campagneleider van GroenLinks in Utrecht. Twee weken eerder had ze de Utrechtse leden al voorbereid op de volgende fase: de gemeenteraadsverkiezingen.

Te midden van de enorme opwinding die het succes van Jesse Klaver op het Utrechtse partijkantoor teweegbracht, stuurde zij een oproep de wereld in voor een andere lijsttrekker: die voor de verkiezingen van 21 maart 2018. Een 'strategische denker en doener' moest het zijn.

"Jullie moeten allemaal dóór", zei Jesse Klaver die avond via haar tot de vrijwilligers en de leden. "Je kunt misschien een weekje vrij nemen - dat doe ik zelf misschien ook - maar daarna moeten we met zijn allen gaan zorgen dat we overal in Nederland macht weten te vormen."

Want GroenLinks is niet eens de eerste partij die zich al bezighoudt met de gemeenteraadsverkiezingen: de VVD in Utrecht koos zijn lijsttrekker doodleuk precies tijdens de landelijke verkiezingen, op 15 maart. Het Utrechtse VVD-bestuur droeg een week ervoor de huidige fractievoorzitter voor als lijsttrekker en benoemde hem twee weken later, op 21 maart. Zo heeft justitie-ambtenaar Dimitri Gilissen precies een jaar om nóg meer kiezers te overtuigen.

Het moge zo zijn dat kiezers in Nederland het even gehad hebben met verkiezingen, dat het nog even onduidelijk blijft van welke politieke kleur het volgende kabinet zal zijn - partijen zijn allang weer bezig met de volgende ronde.

Dat weekje werd bij GroenLinks in Utrecht twee weken, maar toen begon het hele verkiezingscircus opnieuw. Eind maart werden de namen van twee kandidaat-lijsttrekkers voor volgend jaar bekend. Komende week gaan ze voor het eerst met elkaar in debat. In Amsterdam ging het eerste team GroenLinks-vrijwilligers afgelopen weekeinde langs de deuren, in de K-buurt in de Bijlmer.

Blik naar voren

Ook is Utrecht niet de uitzondering. In Elburg en Harderwijk heeft de SGP bijvoorbeeld al een lijsttrekker, net als het CDA in Boxtel, D66 in Sliedrecht en GroenLinks in Ede. Zelfs de PvdA is op sommige plaatsen al zo ver. "De PvdA Nieuwegein richt haar blik naar voren", schreef Johan Steen, bestuursvoorzitter van de PvdA Nieuwegein twee weken nadat de partij 29 zetels verloor bij de landelijke verkiezingen. Steen maakte bekend dat Hans Adriani, op dit moment PvdA-wethouder, de komende verkiezingen de lijst zal aanvoeren.

"We zijn er al een paar maanden mee bezig", zegt Steen. "Ik zou het nog niet direct campagne noemen, maar de komende maanden beginnen we wel om aan kiezers en leden uit te leggen waar de PvdA voor staat. We willen vertellen wat onze verdienste is, dat is de afgelopen tijd niet altijd even goed duidelijk geworden."

Nieuwegein is er vroeg bij, want het landelijk kantoor van de PvdA heeft 'verkiezing lijsttrekker' in een aan alle afdelingen gestuurd tijdpad medio juni gepland, al is er ruimte ingebouwd om dat eerder te doen. De eerste bijeenkomst van het lokale campagneteam staat in de agenda voor augustus.

Maar niet alles valt vanuit een landelijk partijkantoor te regisseren. Er zijn nu eenmaal mensen als Peter Maas Geesteranus uit de Ronde Venen. "Start campagne gemeenteraadsverkiezingen", stond in zijn agenda voor 16 maart, de dag na de landelijke verkiezingen. De dag ervoor had zijn partij D66 zetels gewonnen.

De plaatselijke campagneleider schreef zijn leden een dankbaar bericht, waarin hij duidelijk maakte dat stilzitten niet aan de orde is: 'Dank voor uw steun. We hebben uw stem volgend jaar ook nodig, en die van uw buurman of buurvrouw ook'.