Gele hesjes op de koffie bij Rutte: ‘Hij denkt dat hij ons gebruikt, maar wij gebruiken hem’

Elbert Westerbeek, een van de vier woordvoerders die door premier Mark Rutte waren uitgenodigd voor een gesprek, barst in huilen uit als hij het Binnenhof uitloopt naar de andere gele hesjes. Waarom hij zo geëmotioneerd is? “Door de spanning”, zegt hij, terwijl hij zijn tranen afdroogt. “Het was een heel pittig gesprek omdat je heel alert moet zijn dat er daadwerkelijk afspraken komen.” Toch is Westerbeek voorzichtig hoopvol over het bezoek van de protestbeweging aan het Torentje: “Er komt een nieuwe afspraak na de zomer met Rutte.”

Ondertussen gaat de minister-president het door de activisten overhandigde manifest bestuderen. Ook beloofde hij Westerbeek het document, waarin onder andere wordt gepleit voor meer inspraak voor burgers, te bespreken met vakministers.

Het kopje koffie bij de premier beloofde al van tevoren een weinig gezellige bijeenkomst te worden. “Er gaat daar wel een bommetje vallen”, voorspelde Ingeborg Westerhoff, een van de bezoekende gele hesjes, dinsdagochtend. Zij denkt dat de premier hen alleen ontvangt vanwege de aankomende Europese verkiezingen.

Na afloop is ook Westerbeek daar nog altijd van overtuigd: “Hij denkt dat hij ons gebruikt, maar wij gebruiken hem”. De gele hesjes hopen dat de premier delen van het manifest zal overnemen.

Europese protestbeweging De inmiddels Europese protestbeweging ontstond eind vorig jaar in Frankrijk uit onvrede over hoge brandstofprijzen en de kosten van levensonderhoud. In Frankrijk gaan sommige weken nog altijd tienduizenden mensen de straat op tegen de politieke elite, multinationals en globalisering. In Nederland is de beweging bescheiden gebleven. Dinsdag protesteerden zo’n twintig gele hesjes tegen onder meer de karige jeugdzorg en de NOS. Voor Rutte is het inmiddels een beproefd recept om ontevreden burgers uit te nodigen in het Torentje. In februari mochten de ‘klimaatspijbelaars’ op de koffie komen. Een delegatie van vijf scholieren ging om tafel met Rutte en minister Wiebes van economische zaken en klimaat. Begin maart volgde de uitnodiging voor de gele hesjes, toen Rutte ze tijdens de verkiezingscampagne tegenkwam in Roermond.

