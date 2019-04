Geïrriteerde Kim Jung-Un zet Donald Trump voor het blok met een nieuwe wapentest

Wie ontevreden is en het gevoel heeft dat niemand luistert, trekt aan de bel. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un doet dat door een ‘nieuw wapen’ te lanceren. En hij vraagt om een andere Amerikaanse onderhandelaar: minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo, vindt Kim, is onbekwaam.

Als vanouds stond Kim weer breed lachend op de foto’s van de lancering van dat wapen. Toch was dat bijzonder, want dit soort beelden waren een tijd lang niet meer te zien. Noord-Korea had beloofd te stoppen met het testen van raketten. Wat voor wapen Noord-Korea nu precies heeft afgeschoten is onduidelijk. Kenners in Zuid-Korea vermoeden dat het om een soort kruisvluchtwapen gaat, technisch gesproken is dat geen raket.

De belofte om niet langer te testen deed Kim in een gesprek met de Amerikaanse president Donald Trump. De twee hebben elkaar nu twee keer ontmoet, in Singapore en Vietnam. Trump eist dat Noord-Korea zijn kernwapens opgeeft en geen raketten meer test, Kim wil dat de Amerikanen een einde maken aan de economische sancties tegen zijn land.

Kim lonkt ondertussen naar Rusland. Wellicht heeft hij volgende week een ontmoeting met president Poetin

Warme band De Amerikaanse president heeft in persconferenties en tweets hoog opgegeven van zijn warme band met de Noord-Koreaan, maar de sancties gelden nog altijd. Noord-Korea heeft dan ook weinig concrete stappen gezet. Er is sprake van de ontmanteling van een nucleaire installatie, maar waarschijnlijk zijn er meerdere in het land. Raketten noch kernwapens zijn ontmanteld, buitenlandse inspecteurs nog niet toegelaten. Een derde ontmoeting van de twee lijkt ver weg, want dan zal Noord-Korea toch echt iets concreets moeten tonen. En dat zit er voorlopig niet in. Kim lonkt ondertussen naar Rusland. Al enige tijd doen er geruchten de ronde over een ontmoeting met president Poetin. Wellicht is die volgende week al, in Wladiwostok. Als Noord-Korea de banden met Rusland aanhaalt, zal dat de VS op de zenuwen werken. Voor binnenlands gebruik kan zo’n ontmoeting gunstig zijn voor Kim. Hij laat daarmee zien dat hij niet al zijn kaarten zet op ontspanning van de relatie met de Amerikaanse aartsvijand. De lancering van een nieuw wapen toont ook aan de Noord-Koreanen dat hun leider de verdediging van het land nog altijd essentieel vindt. Het vijanddenken is voor Pyongyang van groot belang, al was het maar om de bevolking duidelijk te maken dat zij niet voor niets gebrek lijdt.

Tegen de haren in Met de lancering en de roep om de vervanging van Pompeo zet Kim de Amerikanen voor het blok: Trump kan zijn minister niet ineens de laan uitsturen omdat Noord-Korea dat eist, maar hij zal Kim misschien niet te veel tegen de haren in willen strijken. Een nieuwe ruzie met Pyongyang kan de president niet gebruiken op weg naar de verkiezing van volgend jaar, want hij heeft de kiezer voorgespiegeld dat Noord-Korea geen gevaar meer is. Het is mogelijk dat Trump zich nu gedwongen ziet om toch weer met Kim aan tafel te gaan. Ook zo’n derde ontmoeting zal niet veel meer opleveren dan beelden die de wereld overgaan. Beelden waarop Kim opnieuw een respectabele leider lijkt, met wie te onderhandelen valt.

