Geheime stemming kan president Zuma de kop kosten

Voorzitter Baleka Mbete van het Zuid-Afrikaanse parlement, een partijgenoot van Zuma, besloot gisteren onverwacht tot een geheime stemming. In een persconferentie zei zij dat dit nodig was voor een geloofwaardige uitkomst. “Het Zuid-Afrikaanse volk kijkt naar het parlement om richting te geven in moeilijke tijden, en ook voor tekenen van hoop.”

De oppositiepartijen waren naar het grondwettelijk hof gestapt om een geheime stemming af te dwingen. Regeringspartij ANC heeft een ruime meerderheid in het parlement. Vijftig van de 249 ANC-parlementariërs moeten meestemmen met de oppositie om de motie te laten slagen.

De belangrijkste oppositiepartij DA riep haar ANC-collega’s op voor de motie te stemmen. Maar het is nog maar de vraag of zoveel partijgenoten Zuma zullen afvallen. De president heeft al acht moties van wantrouwen overleefd.

Volgens ANC-leiders zal ook deze motie geen meerderheid krijgen. Een vooraanstaande parlementariër vergeleek het stemmen voor de motie met ‘het gooien van een atoombom op de Zuid-Afrikaanse natie’.

Groen licht

Volgens sommige analisten heeft de partij vooraf intern gepeild of de motie echt een kans maakt. Pas toen bleek dat dit niet zo was, zou parlementsvoorzitter Mbete het groene licht hebben gekregen voor een geheime stemming. Aan de andere kant zijn de verhoudingen binnen het ANC inmiddels zo verzuurd, dat de uitkomst onvoorspelbaar is.

De 75-jarige Zuma ligt allang onder vuur. Hij is beschuldigd van zelfverrijking en corruptie en hij wordt geplaagd door schandalen rond zijn privéleven. Zo is Zuma aangeklaagd wegens verkrachting, maar daarvan is hij vrijgesproken. Aan het eind van dit jaar loopt zijn termijn af.

Economisch gaat het niet goed met het land, de werkloosheid is hoog. In april waren er grote protesten tegen de president en ook voor morgen is er weer een demonstratie gepland, voorafgaand aan de stemming.

Het ANC heeft iedere president geleverd sinds het einde van de apartheid en de verkiezing van Nelson Mandela in 1994. Ondanks de schandalen geniet de partij nog altijd de steun van een groot deel van de Zuid-Afrikaanse bevolking.