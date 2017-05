Geëxecuteerde burgers gevonden in belegerde Filipijnse stad

Op het zuidelijke eiland Mindanao in de Filipijnen is het regeringsleger van president Rodrigo Duterte nog altijd in een hevig gevecht verwikkeld met de extremistische, aan Islamitische Staat gelieerde Maute-rebellengroep.

Delen van de overwegend islamitische stad Marawi zijn al bijna een week in handen van de rebellen. Het Filipijnse leger probeert de rebellen met grof geschut te verdrijven, waarop Duterte de staat van beleg heeft afgekondigd op Mindanao en dit weekeinde zijn grondtroepen naar Marawi stuurde. Met helikopters worden raketten afgevuurd op posities van de rebellen.

Zaterdag zijn bij de gevechten volgens het leger zeker 41 militanten en dertien militairen omgekomen. Het totaal aantal doden sinds de gevechten uitbraken ligt op ruim honderd. Volgens schattingen is ruim driekwart van de 200.000 inwoners op de vlucht geslagen en zitten zo’n 2000 burgers nog vast in Marawi.

Zorgen In het zuiden van de Filipijnen heerst er al jaren een conflict tussen de overheid en islamitische rebellenbewegingen die zich willen afscheiden. Maar dat kleinere groeperingen zoals de Maute-rebellen zich nu aansluiten bij grotere terreurorganisaties zoals IS, baart de overheid zorgen. Volgens analisten vreest president Duterte dat het islamitisch extremisme in zijn land daardoor toeneemt. De acht doden die dit weekend bij Marawi werden gevonden, de meeste met kogelwonden in het hoofd en sommigen met vastgebonden handen, waren arbeiders die op de vlucht waren voor de gevechten. Zij zijn opgepakt door de militanten en vermoord, liet de politie weten. Bij een van de lichamen was de tekst ‘verraadde zijn geloof' geschreven. De ontdekking van de lichamen bevestigt de speculaties dat de Maute-rebellen burgers hebben gedood tijdens de bloedige overname van de stad. Ook elders in de stad zijn burgers omgekomen bij de gevechten. In de buurt van de universiteit werden de lijken van drie vrouwen, een kind en vier mannen gevonden. In een door de rebellen ingenomen ziekenhuis zijn twee medewerkers om het leven gekomen. Dat kleinere groeperingen zoals de Maute-rebellen zich nu aansluiten bij grotere ter­reur­or­ga­ni­sa­ties zoals IS, baart de overheid zorgen.

Klopjacht Het geweld brak los toen de Filipijnse overheid dinsdag een klopjacht opende op Ipsilon Hapilon, een terrorist die hoog op de opsporingenlijst van de Amerikaanse overheid staat. Maar de operatie ging mis, mede doordat de rebellen sterker waren dan van tevoren door de overheid was gedacht. Daarop ontstonden gevechten, staken de rebellen gebouwen in brand en gijzelden burgers.

