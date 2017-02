Geert Wilders op zoek naar de camera

Een normale partij houdt een congres waar het ver­kie­zings­pro­gram­ma in overleg met de leden wordt vastgesteld. De PVV niet

De meute met Wilders, politieagenten, media en aanhangers schuifelt over de markt. Een normale partij houdt een congres waar het verkiezingsprogramma in overleg met de leden wordt vastgesteld. De PVV niet. Die partij heeft alleen Geert Wilders als lid en hij bepaalt in zijn eentje de koers. Wie geen partijdemocratie heeft en het podium van een bijeenkomst van de eigen vereniging mist, moet op een ander moment in de schijnwerpers zien te komen. Wilders laat daarom het getwitter even voor wat het is en deelt campagnefolders uit aan het publiek.

Hier en daar strooit de lijsttrekker van de PVV met wat woorden en hij gaat een paar keer met fans op de foto. De meeste tijd neemt hij voor de enorme hoeveelheid camera’s. Van het plaatselijke Spijkviews tot het Duitse ZDF en het internationale bureau Reuters - massaal willen ze beelden, nu Wilders voor het eerst in deze verkiezingscampagne op straat verschijnt.

'Overdreven' De twee zwagers Jasper van Est (31) en Wesley Macquine (25) kijken toe en vinden het mooi. Zij hebben ook kritiek. “Luister eens wat meer naar elkaar. Dat geldt ook voor Wilders”, zegt Jasper. Hij meent wel dat er ‘te veel moslims’ zijn in Nederland en dat allochtonen zich meer moeten aanpassen. Hij is verhuisd uit Rotterdam vanwege ‘de buitenlanders’, vertelt hij. De koran en moskeeën verbieden, zoals Wilders wil, vindt Wesley wat overdreven. Tekst loopt door onder de afbeelding © ANP Jan en Carla van Buren, 68 en 63 jaar, staan ook te wachten op Wilders. Zij vinden dat het in Nederland niet goed gaat. Vooral vanwege ‘persoonlijke dingen’. Zo woonde Jan met zijn ouders tot zijn drieëntwintigste in het buitenland en hij ontvangt daarom minder AOW dan normaal, zegt hij. “Terwijl wij als binnenschippers altijd hard hebben gewerkt.” Moslims in Nederland vindt het echtpaar in Nederland ook wel een probleem. Maar in hun eigen omgeving zit het toch anders. De mensen een deur verder zijn moslim. “De beste buren van de wereld”, weet Carla.

Bastion Wilders beschouwt Spijkenisse als een belangrijk bastion. De PVV haalde er bij de laatste paar verkiezingen tussen de twintig en dertig procent. Driekwart van de bevolking daar stemt niet op hem, maar met een ruime schare fans om zich heen voelt Wilders zich toch comfortabel. Een klein groepje jonge demonstranten staat tussen de PVV-aanhangers en houdt papier omhoog met teksten als ‘Laat je niet bang maken’ en ‘Vluchtelingen welkom’. Een agent waarschuwt dat zij geen vergunning hebben. De papieren moeten omlaag, anders worden zij aangehouden. De jongeren trekken zich er niets van aan. PVV-stemmer Jan van Buren spreekt ze voorzichtig toe. “Doe nou die tekst omlaag. Straks gaan ze je arresteren.” Maar er gebeurt niets. Wilders vertelt liever zijn eigen verhaal over ‘Marokkaans tuig op staat’ en Nederland dat weer ‘van ons’ moet worden Ondertussen heeft het gedrang zich een paar meter verplaatst. De PVV wijst de rechtsstaat af door rechters ‘nep’ te noemen; tegelijkertijd maakt Wilders in Spijkenisse gebruik van diezelfde rechtsstaat door op straat zijn mening te ventileren. Lastige vragen gaat hij uit de weg. Hij vertelt liever zijn eigen verhaal over ‘Marokkaans tuig op staat’ en Nederland dat weer ‘van ons’ moet worden. Zijn zwerm legt honderd meter af in ruim een half uur en dan vertrekt hij weer. © Robin Utrecht

