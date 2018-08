Geert Wilders blaast cartoonwedstrijd af

"Om het risico op slachtoffers van islamitisch geweld te vermijden, heb ik besloten de cartoonwedstrijd niet door te laten gaan. Veiligheid van mensen gaat voor alles," laat hij in de verklaring weten.

De dreigementen naar aanleiding van de car­toon­wed­strijd lopen de spuitgaten uit Geert Wilders

Wilders was van plan om op tien november een tekenwedstrijd in de Tweede Kamer te organiseren. De wedstrijd zou in het afgesloten deel van de Tweede Kamer gehouden worden. In het publiekelijke gedeelte mogen alleen politiek-neutrale tentoonstellingen plaatsvinden.

Ophef in de islamitische wereld "De dreigementen naar aanleiding van de cartoonwedstrijd lopen de spuigaten uit," begint Wilders in zijn verklaring. Deze week werd nog een man in Den Haag op gepakt die een aanslag wilde plegen op Wilders vanwege de wedstrijd. De 26-jarige man, met alleen een Pakistaans paspoort op zak, werd dinsdag aangehouden op het Centraal Station van Den Haag. Vandaag maakte het Openbaar Ministerie bekend dat de man nog zeker veertien dagen vast blijft zitten. Het OM verdenkt de man van het voorbereiden van een moord met terroristisch oogmerk en van opruiing. In een Facebookfilmpje, waarin hij in het Urdu - de Pakistaanse taal - een aanslag lijkt aan te kondigen, riep hij anderen op hem daarbij te steunen.

20.000 euro op Wilders' hoofd De fatwa waar de PVV-leider het over heeft in zijn verklaring, is volgens de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) uitgesproken door de Pakistaanse oud-cricketspeler Khalid Latif. In een video op sociale media maakte hij bekend 20.000 euro op het hoofd van 'godslasteraar' Geert Wilders te zetten. De PVV-leider is daar onlangs door de NCTV over ingelicht. Volgens een woordvoerder is het de eigen beslissing van Wilders geweest om de cartoonwedstrijd af te blazen. Niet alleen in Nederland zorgde het plan voor veel ophef. In Pakistan zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de PVV-leider en Nederland. De regering in Pakistan riep de afgezant van Nederland op het matje. "Diepe zorg is overgebracht over deze moedwillige en kwaadaardige poging om de islam in een kwaad daglicht te stellen," aldus het ministerie van buitenlandse zaken in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad.

Rutte neemt afstand Een week geleden zag de Nederlandse regering zich genoodzaakt om Pakistan en andere landen duidelijk te maken dat het kabinet niet betrokken is bij de cartoonwedstrijd van PVV-leider Wilders over de profeet Mohammed. Premier Rutte denkt dat Wilders hiermee wilde provoceren en dat hij niet uit is op een goed debat. "Ik vind respect een belangrijke zaak," zei Rutte. "Toch verdedig ik hartstochtelijk zijn recht om dit te doen. Ik ben zelf een christelijk gelovige en mijn symbolen worden dagelijks in cartoons belachelijk gemaakt. Je moet tegen een stootje kunnen in een westerse samenleving."

Reisadvies Pakistan Vanwege de onrust die de cartoonwedstrijd in islamitische landen had veroorzaakt, scherpte het ministerie van buitenlandse zaken het reisadvies naar Pakistan aan. Nederlanders die in Pakistan zijn, wordt aangeraden om een laag profiel aan te houden. Ook moeten ze alert zijn op demonstraties.

