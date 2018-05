Geen sanering Griekse schuld? Dan ook geen geld van het IMF

Het is lange tijd rustig geweest rond de Griekse noodleningen, maar in de allerlaatste meters van de slopende marathon die deze steunprogramma's bleken te zijn, loopt de spanning weer op. Het derde Europese steunpakket voor Athene werd bijna drie jaar geleden afgesproken en nog steeds heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) daaraan geen cent bijgedragen. Dat was in 2015 wel het uitgangspunt, ja zelfs een harde voorwaarde voor onder meer de Tweede Kamer en de Duitse Bondsdag.

Ook gisteravond kon de eurogroep (het gezelschap van ministers van financiën van de eurozone) geen doorbraak melden. Na afloop was de Portugese eurogroepvoorzitter Mario Centeno vaag over het moment waarop het IMF eindelijk duidelijkheid moet geven. "De enige gebeurtenis die mij gelukkig zal maken, is als Griekenland op 20 augustus het programma succesvol kan afsluiten. Uiteraard is het IMF welkom bij dit proces."

Daarmee liet Centeno doorschemeren dat het hem eigenlijk niet zo veel uitmaakt of het Washingtonse fonds straks alsnog de portemonnee trekt of niet. Of ze daar in Berlijn en Den Haag ook zo makkelijk over denken, staat te bezien.

Symbolisch Het IMF heeft 1,6 miljard euro beschikbaar voor deelname aan het derde Griekse steunprogramma - een symbolisch bedrag, vergeleken met de 86 miljard die de Europese geldschieters ervoor hebben vrijgemaakt. Maar het draait allemaal om symboliek en vertrouwen. Als het IMF ook financieel meedoet, naast de adviserende en ondersteunende rol van de afgelopen jaren, wint het hele steunpakket aan internationale geloofwaardigheid. Het aanhaken van het IMF hangt vooral af van de schuldverlichting die Europa bereid is toe te zeggen aan Griekenland, dat de hoogste overheidsschuld heeft van alle EU-landen. Het IMF wil de Grieken daarin meer tegemoetkomen dan de eurolanden, die vinden dat Athene al zeer soepele voorwaarden heeft gekregen. Gisteren leidde vooroverleg in de zogeheten Washington-groep niet tot de doorbraak waarop de eurogroep-ministers hoopten. In die informele groep praten vertegenwoordigers van de EU-instituties, het IMF, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje over de mate van langetermijn-schuldverlichting die Athene na afloop van het programma moet worden toegezegd. Het IMF wil dat nu al weten, maar de eurogroep is van plan pas op de bijeenkomst van 21 juni in Luxemburg definitieve afspraken te maken over alles wat met de afronding van het steunprogramma te maken heeft. Dat zou wel eens een ouderwets spannende eurogroepbijeenkomst over Griekenland kunnen worden.