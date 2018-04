Geen minister, maar een staatssecretaris naar herdenking van de Armeense genocide

In februari vroeg de Kamer nog om op regeringsniveau bij de plechtigheid aanwezig te zijn. De regering bestaat strikt genomen alleen uit de koning en de ministers. De staatssecretarissen zitten in het kabinet, en mogen niet standaard aanschuiven bij de ministerraad.

Subtiel signaal

Dat het kabinet nu een staatssecretaris stuurt, kan dan ook worden opgevat als een subtiel diplomatiek signaal dat Nederland toch niet de hoogste prioriteit aan de herdenking geeft. De Nederlandse stap ligt uiterst gevoelig bij Turkije. Ankara ontkent dat er ruim honderd jaar geleden sprake was van een volkerenmoord op de Armeense gemeenschap in het Ottomaanse Rijk. Het kabinet spreekt daarom nog altijd van 'de kwestie van de Armeense genocide'.

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind is toch ingenomen met het aanstaande bezoek van Snel. Voordewind zet zich al jarenlang in voor Nederlandse erkenning van de genocide. "Dit is een historische stap. Het kabinet zal voor het eerst aanwezig zijn bij de herdenking. En omdat we hebben gevraagd bij ieder lustrum aanwezig te zijn, staat er over twee jaar (als de genocide uit 1915 105 jaar geleden is red.) weer een bezoek op de agenda."

Hij kan ermee leven dat er nu geen minister maar een staatssecretaris gaat. "Natuurlijk was het mooi geweest als minister van buitenlandse zaken Stef Blok was afgereisd, maar uiteindelijk spreekt het kabinet met één mond. Staatssecretaris Snel staat daar ook namens de ministers. Het maakt dus niet zo heel veel uit wie er precies gaat."

Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken zegt dat de keuze uit puur praktische overwegingen op Snel viel. Hij had nog plek vrij in zijn agenda, en kent Armenië omdat hij er tijdens zijn vorige baan bij het IMF op bezoek is geweest.