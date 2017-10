Gedachtengoed Xi is nu staatsideologie

De Chinese president Xi Jinping heeft zijn naam en gedachtengoed officieel in de statuten van de Communistische Partij laten opnemen. De president deed dit vandaag op het grote vijfjaarlijkse congres van de Communistische Partij in Peking. Xi is de eerste leider sinds Mao Zedong die er, nog tijdens zijn leven, in slaagt om zijn ideeëngoed mét zijn naam in de partijstatuten te laten vastleggen. Xi laat hiermee zien hoe groot zijn macht inmiddels is.

Ruim 2000 afgevaardigden uit heel China stemden in de Grote Zaal van het Volk in de hoofdstad Peking unaniem in met de opname in de partijstatuten van ‘Xi Jinpings Gedachtengoed over het Socialisme met Chinese karaktertrekken voor het Nieuwe Tijdperk.’ Toen ze aan het einde van de procedure de vraag kregen of er bezwaren waren, riepen ze luid ‘Geen!’

De enige Chinese leiders wiens ideologie eerder voorzien van hun naam in de statuten van de partijstatuten werd vastgelegd, waren Mao en Deng Xiaoping. Maar Dengs naam werd pas na zijn dood toegevoegd.

Het Chinese volk en de staat hebben een grote en heldere toekomst voor de boeg President Xi Jingping