Gebroederlijk gaan de vier partijen uiteen

De sfeer was goed, de werkhouding energiek en de bereidheid tot compromissen absoluut aanwezig als we de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks mogen geloven. De vuilspuiterij kan weliswaar nog komen, maar de vier uitonderhandelde partijen waren gisteravond bij de toelichting op hun breuk vol lof en waardering voor elkaar. Dat is verklaarbaar: ze weten niet of ze elkaar later nog nodig hebben.

"We hebben in een heel plezierige sfeer onderhandeld", zei VVD-leider Mark Rutte, die het besluit om het overleg op te breken 'jammer' noemde. "De VVD had deze coalitie niet bedacht voor de verkiezingen, maar we hebben er serieus naar gekeken. Dat heb ik in de partij ook steeds gezegd." Volgens CDA-voorman Sybrand Buma hebben de vier partijen er 'echt alles aan gedaan om verschillen te overbruggen'.

Welwillend Ook informateur Edith Schippers schetste in haar persconferentie een beeld van vier zeer welwillende partijen. "Het liep niet vast op de inzet, maar echt op de inhoud", zei ze meermaals. "Iedereen heeft geprobeerd het onwaarschijnlijke mogelijk te maken. Het is echt niet zo dat iedereen telkens z'n verkiezingsprogramma heeft voorgelezen. Ook op het gebied van migratie zijn de partijen elkaar wel genaderd." Het is echt niet zo dat iedereen telkens z'n ver­kie­zings­pro­gram­ma heeft voorgelezen. Informateur Edith Schippers Geen van de vier partijleiders wilde gisteren kwijt wie als eerste de handdoek in de ring gooide en welke concrete migratievoornemens voor het schisma zorgden. "De sfeer tussen deze vier partijen is niet zo dat er een schuldige wordt gezocht", zei D66-leider Alexander Pechtold. "We zochten naar overeenkomsten in plaats van verschillen." Ook Rutte zei het 'niet zo dienstig' te vinden om de vuile was buiten te hangen. Klaver hield het bij een onoverbrugbare kloof op het gebied van migratie met 'partijen aan beide kanten' van het ravijn.

Andere vierde partij Dat de partijen elkaar niet openlijk de zwartepiet toespelen, kan een keurige formaliteit zijn zoals na gestrande onderhandelingen niet ongebruikelijk is. Het kan ook wijzen op het besef dat de partijen elkaar in de toekomst nog nodig kunnen hebben. "Voor nu is het mislukt", zei GroenLinks-leider Jesse Klaver in zijn toelichting. Pechtold sprak van 'de meest belangrijke formatiepoging waar ik niet snel een alternatief voor zie'. 'Jammer', zei premier en VVD-leider Mark Rutte gisteren over de mislukte formatiepoging. "We hebben in een heel plezierige sfeer onderhandeld." © EPA Hoe het ook verder gaat, het ligt voor de hand dat VVD, CDA en D66 opnieuw met elkaar om tafel gaan met een andere vierde partij erbij, bijvoorbeeld de ChristenUnie. Zouden ze nu na weken intensief overleg met modder gaan gooien, dan zou dat het onderling opgebouwde vertrouwen schaden met fikse formatievertraging tot gevolg. Daar zitten CDA en D66, die na jaren in de oppositie graag willen meeregeren, niet op te wachten. En de VVD evenmin. "Het land moet geregeerd worden", zei Rutte. "We moeten er niet te lang over doen."

Hoe gaat de kabinetsformatie nu verder? Informateur Edith Schippers schrijft een eindverslag voor de Tweede Kamer De Kamer, die sinds 2012 zelf de regie heeft over de formatie, houdt een debat over de mislukte poging en geeft een richting aan voor de volgende stap, mogelijk vanavond al. Kamervoorzitter Khadija Arib kan ervoor kiezen alle fractievoorzitters opnieuw te ontvangen om van hen individueel te horen wat die volgende stap moet zijn. De Kamer benoemt weer een verkenner of informateur. Dat kan Edith Schippers (VVD) zijn of iemand anders. De VVD heeft als grootste partij het initiatief. De nieuwe informateur begint een nieuwe ronde gesprekken en brengt bij mislukken of slagen weer eindverslag uit aan de Tweede Kamer. De Kamer benoemt uiteindelijk een formateur, doorgaans de aanstaande minister-president, die de posten verdeelt en de ministers zoekt.

