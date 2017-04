Gebrandmerkt als terrorist door Erdogan

"Fetö." Met dat ene woord eindigde een jarenlange zakenrelatie. Het kwam als antwoord op de vraag waarom een bestelling was geannuleerd. De ondernemer leverde toch al jaren aan het bedrijf? De man die 'Fetö' sms'te, gáf tenminste nog een reden. Anderen beëindigden de samenwerking zonder toelichting.

Fetö staat voor Fethullahistische Terroristische Organisatie. Sinds 2016 gebruikt het Erdoganregime die term voor aanhangers van de prediker Fethullah Gülen, die in Amerikaanse ballingschap leeft. Wie hem steunt, is lid van deze 'terroristische organisatie', die volgens Erdogan afgelopen zomer achter een mislukte coup tegen zijn regering zat.

Niet alleen in Turkije, ook in Nederland voelen Gülen-aanhangers zich vervolgd. "Gülen is de zondebok van Erdogan", zegt Saniye Calkin, die sinds de coup steeds vaker in de media verschijnt als Gülensympathisant. Ze verwijst naar de rel rond de Turkse minister Kaya in Rotterdam: "Er werd gezegd dat Hizmet - zoals Gülenisten hun beweging noemen - Geert Wilders financiert. Bijna alle Turkse media zenden dat uit. Het komt de woonkamers binnen, mensen nemen het klakkeloos over."

Riooljournalistiek

Twintig Gülensympathisanten vertelden Trouw de afgelopen maanden over de intimidaties die zij ervaren. Vooraanstaanden in de beweging, ondernemers, bestuurders in verenigingen, vluchtelingen uit Turkije en 'gewone' Turkse Nederlanders die zeggen geïnspireerd te zijn door Gülen. Meestal anoniem. Heb je het stigma 'Fetö', dan kost het je vrienden of opdrachten. Of erger: het kan gevolgen hebben voor familie in Turkije.

Alaattin Erdal werd laatst gebeld door bezorgde familie in Turkije: was hij nog wel veilig? Naam en foto van de oud-bestuurder van deelgemeente Rotterdam-Charlois circuleerden in Turkse media, samen met die van het Rotterdamse CDA-raadslid Turan Yazir, hoofdredacteur Mehmet Cerit van de Gülen-gezinde krant Zaman Vandaag en het Zuid-Hollands Statenlid Muzaffer Cetin (eveneens CDA). De strekking: deze Gülenisten zaten achter de diplomatieke rel en steunen Wilders. Yazir besloot vanwege alle bedreigingen zijn raadslidmaatschap neer te leggen.

Erdal, voorheen gerespecteerd binnen en buiten Turkse kringen in Rotterdam: "Die beschuldigingen waren te belachelijk voor woorden. Door dit soort riooljournalistiek word ik bedreigd." Niet alleen hij, ook zijn familie. Erdal zal niet meer naar Turkije reizen, hij denkt dat hij daar onmiddellijk zou worden opgepakt. Een Gülengezinde prediker uit Rotterdam staat op een terroristenlijst van buitenlandse zaken in Turkije. Er wordt 400.000 euro uitgeloofd voor degene die weet waar hij is. Erdal: "Het moet ophouden. De beschuldigingen brengen mensen in levensgevaarlijke situaties."

Door zijn optreden bij de komst van de minister wordt burgemeester Aboutaleb van Rotterdam gezien als vazal van Fetö. Volgens Turkse media financierden Gülenisten zijn 'verkiezing'. Een ondernemer die eens met Aboutaleb op werkbezoek ging naar Turkije wordt nu ook genoemd in Turkse media. Hij vertrouwt het niet. Laatst stond er een Turkse jongen lange tijd geparkeerd in zijn straat, terwijl hij de enige Turk is die er woont. "Ik wil me niet gek laten maken, maar mijn familie is bang. Mijn vrouw wil van me scheiden. Ze wil naar Turkije zonder aangehouden te worden."