Gaza viert feest om deal met Fatah

Na meer dan tien jaar bittere strijd hebben de Palestijnse partijen Fatah en Hamas een verdrag gesloten. Hamas is bereid de macht in de Gazastrook te delen met de Palestijnse Autoriteit. Het akkoord werd officieel ondertekend in Egypte, dat de onderhandelingen leidde. Tegelijk is er nog veel onduidelijk en onzeker. Een aantal moeilijke kwesties is op de lange baan geschoven.

Lees verder na de advertentie

In de Gazastrook werd het nieuws vandaag met opluchting en voorzichtige vreugde ontvangen. Zou de bittere broederstrijd nu dan echt ten einde komen? Eerdere pogingen tot verzoening zijn steeds mislukt. Het huidige succes zou voor de inwoners op afzienbare termijn een grote verbetering kunnen betekenen.

Zo zou de Palestijnse eenheidsregering de grensovergang met Egypte bij Rafah gaan bewaken. Iedereen gaat er vanuit dat de grens dan vaker open zal zijn. En dat zal lucht geven. De grens met Israël in het noorden is immers dicht en de afgelopen jaren hield ook Egypte, bepaald geen vriend van Hamas, de grens naar het zuiden meestal gesloten. Het gevoel te zijn opgesloten is allesoverheersend in ¬Gaza.

Onleefbaar Toen Hamas tien jaar geleden na een bloedige burgeroorlog de alleenheerschappij in de Gazastrook kreeg, raakte het gebied internationaal geïsoleerd. Hamas wordt door Israël, de Verenigde Staten en de EU gezien als een terreurorganisatie. Israël legde het een blokkade op. De economie ging zienderogen achteruit, schoon water en elektra zijn alsmaar schaarser geworden. Gaza is daardoor nu zo goed als onleefbaar. Daarbovenop kwamen onlangs een reeks financiële strafmaatregelen van de Palestijnse regering in Ramallah. Uiteindelijk ging Hamas overstag om het gesprek met Fatah aan te gaan. Vandaag sprak een woordvoerder van Hamas over een ‘nieuw hoofdstuk in de Palestijnse geschiedenis’. Maar of dat hoofdstuk een happy end zal krijgen is nog zeer onzeker. Grootste twistpunt zijn de wapens in de Gazastrook en de naar schatting 25.000 strijders van de gewapende tak van Hamas, de Qassam-brigades. Hamas lijkt de zeggenschap daarover niet te willen opgeven. De gewapende strijd tegen de Israëlische bezetting is tot nu toe altijd het bestaansrecht van de partij geweest. Tunnels graven, raketten fabriceren en terreurdaden tegen Israël initiëren, dat gaat niet samen met de pogingen om een diplomatiek proces te vernieuwen Premier Netanyahu

Hezzbollah-model Sommigen in Israël speculeren al over een ‘Hezbollah-model’. Dan zou een gewapende terreurorganisatie blijven bestaan naast een internationaal erkende regering. Het is de vraag of de regering van de Palestijnse president Abbas zo’n scenario accepteert, waarin hij slechts een deel van de macht in Gaza krijgt. Het is een scenario waartegen ook Israël zich uit alle macht zal verzetten. De woordvoerder van premier Netanyahu zei dat een verzoening van de Palestijnen ontwapening van Hamas moet behelzen. “Tunnels graven, raketten fabriceren en terreurdaden tegen Israël initiëren (…), dat gaat niet samen met de pogingen van de VS om een diplomatiek proces te vernieuwen.” In Gaza gingen vandaag de vlaggen uit. Auto’s gingen toeterend door de straten, er werden koekjes uitgedeeld. Volgens het akkoord dat in Cairo werd ondertekend moet de eenheidsregering van Fatah en Hamas in december beginnen. De twee miljoen inwoners van de Gazastrook kunnen niet wachten, al zullen ze voorlopig nog niet van alle problemen verlost zijn.