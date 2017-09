Gastvrijheid onder druk: massa's Rohingya vluchten naar overbevolkt en arm Bangladesh

Vanuit zijn apotheek kijkt Foysal Uddin uit op een pad dat langs groene rijstvelden naar de oevers van de Naf-rivier voert, het water dat Bangladesh van Burma scheidt. In de afgelopen weken zag de apotheker tienduizenden Rohingya-moslims het pad aflopen, vaak uitgeput en hongerig, soms meer dood dan levend. Uddin schudt zijn hoofd. "Ik woon hier al mijn leven, maar niet eerder zag ik zo'n massa mensen binnenstromen. En er komen er nog steeds meer bij."

Volgens de Verenigde Naties zijn de afgelopen drie weken bijna 400.000 Rohingya naar Bangladesh gevlucht om weg te komen van het brute geweld in de Burmese deelstaat Rakhine. In grensdistrict Cox's Bazar, een heuvelig kustgebied met ruim 2 miljoen inwoners, proberen lokale inwoners gastvrij te zijn. Maar de impact van de massavlucht begint zwaar te wegen op het dagelijks leven. En er zijn grote zorgen voor de toekomst.

In de apotheek van Uddin staan de kasten vol met doosjes medicijnen. De apotheker zelf zit achter een bureau waarop visitekaartjes van dokters en medicijnverkopers liggen. Trots is hij op de beslissing van zijn overheid om de grenzen voor de Rohingya open te gooien. Maar hij maakt zich ook zorgen. "Wij Bengalen zijn een gastvrij volk, maar ons land is overbevolkt en arm", vertelt hij. "Als de Rohingya hier blijven, gaat dat problemen geven. Dan komt er vast meer criminaliteit. En ze zullen onze banen afpakken. Zij hebben nu niks en zijn bereid om voor minder geld te werken dan wij."

Vlucht naar Bangladesh is niet nieuw

De zorgen van Uddin worden in Cox's Bazar breed gedeeld. Veel Bengalen vinden het juist dat hun land de Rohingya een veilige schuilplaats biedt, maar hoe moet het als die honderdduizenden vluchtelingen hier straks een maand of langer zijn, vragen zij zich af. Bangladesh is al één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. In een basisschool vertelt Lerares Jamila Akter tussen de lessen door dat ze de impact nu al voelt. "Met al die vluchtelingen neemt de behoefte aan voedsel toe. De prijzen zijn enorm gestegen."

Tekst loopt door onder de afbeelding.

Jamila Akter © Ate hoekstra

Dat de Rohingya, een islamitische minderheid, naar Bangladesh vluchten is niet nieuw. De eerste vluchtelingen arriveerden al in de jaren zeventig. Vóór de exodus van de afgelopen weken losbarstte, huisvestte Bangladesh al zo'n 400.000 Rohingya. Velen zijn niet geregistreerd. Ze werken als boer of visser, of laden schepen uit in de haven.

Ze zagen eruit alsof ze ieder moment konden overlijden

Op een uur rijden van Cox's Bazar, langs de kust van de Golf van Bengalen, halen vissers de vangst van de dag binnen. Manden vol zilverkleurige vissen worden van boten gedragen. Jahangir Alam verkoopt er gefrituurde snacks. Ook hij groeide als Rohingya op in Rakhine. Vijftien jaar geleden kwam hij naar Bangladesh voor een beter leven. "Ik heb me hier nooit officieel geregistreerd, maar omdat er destijds niet zoveel Rohingya naar Bangladesh kwamen was dat geen probleem", zegt hij. "Ik heb de taal geleerd en me gemengd met de lokale bevolking."