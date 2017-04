Gambia's oppositie heeft meerderheid

Na de zwaarbevochten ambtsovername door de democratisch gekozen Gambiaanse president Adama Barrow heeft ook zijn partij een duidelijke overwinning behaald in de parlementsverkiezingen. Ondanks een lage opkomst gingen er van de 53 te verkiezen zetels 31 naar Barrows Verenigde Democratische Partij (UDP), maakte de kiescommissie gisteren bekend.

Lees verder na de advertentie

Met deze verkiezing is de dominantie van de partij van ex-dictator Yahya Jammeh, met de ingewikkelde naam Alliantie voor Patriottistische Heroriëntatie en Constructie, na ruim twee decennia doorbroken. De partij heeft nu nog maar vijf zetels, de rest is naar de overige acht partijen in het kleine land van 1,9 miljoen inwoners gegaan. Maar de uitslag betekent vooral dat Barrow zijn beloofde transformatieplannen makkelijker zal kunnen uitvoeren.

Hij zei in zijn campagne de op toerisme en landbouw drijvende economie weer op de rails te kunnen krijgen, zodat jongeren niet meer hun leven hoeven te wagen op de Middellandse Zee voor een betere toekomst. Onder de Afrikaanse jongeren die in Europa arriveren, is een aanzienlijk deel Gambiaans. Barrow heeft ook gepleit voor een limiet van twee ambtstermijnen voor de president; zijn voorganger bleef 22 jaar aan de macht na een coup.

De belangrijkste plannen van de politieke nieuwkomer - Barrow was tot voor kort vastgoedondernemer - hebben ook te maken met de begin dit jaar verdreven Jammeh. Deze wordt door organisaties in Gambia en in het buitenland beschuldigd van een reeks mensenrechtenschendingen, zoals verdwijningen en martelingen van kritische journalisten en activisten. Barrow heeft beloofd een eind te maken aan mensenrechtenschendingen en wil een waarheids- en verzoeningscommissie instellen naar de misdrijven onder de dictatuur. Ook heeft Barrow gezegd herstelbetalingen te willen betalen aan de slachtoffers.

Na weken diplomatieke interventie door politiek leiders uit de regio besloot Ecowas tot een militaire interventie

Jammeh, die Gambia 22 jaar in een ijzeren greep had, werd op 1 december door Barrow verslagen in de presidentsverkiezingen. Dat kwam voornamelijk doordat de versnipperde oppositie zich voor het eerst had verenigd in de UDP. Na aanvankelijke acceptatie van zijn verlies, wat iedereen verbaasde, weigerde Jammeh op te stappen.

Internationale gemeenschap De internationale gemeenschap schaarde zich achter Barrow, die anderhalve maand later in de ambassade van Gambia in buurland Senegal werd beëdigd tot president. Barrow was daarheen gevlucht uit vrees voor een militaire escalatie tussen Jammehs militaire entourage en militairen van het West-Afrikaanse samenwerkingsverbond Ecowas. Na weken diplomatieke interventie door politiek leiders uit de regio besloot Ecowas tot een militaire interventie. Toen de Ecowas-troepen Gambia binnenvielen, zag Jammeh geen uitweg meer en vertrok uit zijn presidentieel paleis. Jammeh kreeg onderdak in oliestaatje Equatoriaal-Guinee bij een mede-langregeerder: president Obiang is al 38 jaar aan de macht. Hoewel Jammeh ook aanbiedingen kreeg voor asiel in Marokko en Nigeria, had hij weinig vrienden over en raakte Gambia geïsoleerd. Barrow wil ook de banden met de internationale gemeenschap aanhalen. Hij begon daarmee door Jammehs beslissing om Gambia's lidmaatschap van het Internationaal Strafhof in Den Haag terug te draaien. Ook wil de nieuwe leider het Gambiaanse justitiële apparaat nieuw leven inblazen.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.