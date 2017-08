Gaat Trump nog bellen met Bannon?

Het zal wel de bedoeling zijn geweest van John Kelly, de stafchef die Bannon vrijdag namens Trump de deur uit werkte.

De generaal is nog geen maand in functie, maar heeft al behoorlijk opruiming gehouden. Hij ontsloeg directeur communicatie Anthony Scaramucci, die nog maar kort na zijn aantreden al collega's zwart maakte in een interview. En adviseur Rich Higgins vloog eruit nadat een memo van hem uitlekte waarin hij zo'n beetje de hele wereld, van Black Lives Matter tot de Verenigde Naties, beschuldigde van een samenzwering om president Trump ten val te brengen.

Het ontslag van Bannon valt in dezelfde categorie. Hij verwijdert een adviseur die op allerlei terreinen agressief probeerde het populistische programma van Donald Trump tot beleid te maken, en daarbij andersdenkenden als vijanden zag. Zonder hem wordt het Witte Huis meer een werkplek waar medewerkers op hun eigen terrein beleid kunnen voorbereiden. Zonder elk moment bang te hoeven zijn voor een aanval door Bannon, of één van die schadelijke lekken waarvan Bannon werd verdacht.

Er blijven volgens hem nog voldoende 'enge mensen' over in het Witte Huis van Trump

Maar in plaats dat die medewerkers bang moeten zijn voor een collega, moeten ze het nu zijn voor een media-magnaat. Bannon is per direct weer de baas geworden van de website Breitbart. In interviews zei hij enthousiast dat hij blij is opnieuw 'zijn wapens in handen te hebben'.

Amerika en Trump zijn dus nog niet van hem af. Het ziet ernaar uit dat Breitbart feller dan ooit zal opkomen voor de ideeën die de site tijdens Trumps verkiezingscampagne verdedigde, en waarmee Bannon Trump vorig jaar hielp het presidentschap te veroveren: isolationisme, protectionisme en een nauwelijks verholen blank nationalisme.

Het is de vraag hoe sterk dat Trump zal beïnvloeden. Bannon heeft al voor zijn ontslag tegen vrienden gezegd dat hij buiten het Witte Huis tien keer zo veel invloed zou kunnen hebben als er binnen. En Trump is heel gevoelig voor signalen dat zijn achterban zich van hem afkeert, iets waar kritische stukken over Breitbart aan zouden kunnen bijdragen. Daar komt nog bij dat er geen totale breuk lijkt te zijn tussen Trump en Bannon – hij zwaaide hem op Twitter vriendelijk uit – en dat doet vermoeden dat die twee, zoals Trumps gewoonte is, nog regelmatig met elkaar zullen bellen.

Maar doorslaggevend zal toch zijn dat Bannon niet meer aan tafel zit wanneer de beslissingen worden genomen, zei David Axelrod, die adviseur was van president Barack Obama, tegen de New York Times. Niets is beter dan letterlijke nabijheid tot de president.

Populistische vleugel Wie staat er dan nog wel dichtbij Trump? Ideologisch gesproken wordt de spoeling dun, schrijft David Graham in The Atlantic. Met het vertrek van stafchef Reince Priebus en woordvoerder Sean Spicer zijn de kanalen naar de conventionele Republikeinse partij grotendeels afgesloten. Met dat van Bannon en enkele anderen, is ook de populistische vleugel in omvang afgenomen. Gebleven zijn medewerkers die Trump heeft aangenomen omdat hij ze in zijn vorige leven als zakenman vertrouwde, en zijn dochter en schoonzoon. Dat is geen garantie dat alles nu normaal gaat worden in de regering-Trump, schrijft commentator Stephen Stromberg van de Washington Post. Er blijven volgens hem nog voldoende 'enge mensen' over in het Witte Huis van Trump. Op zijn lijstje staan onder andere adviseur Stephen Miller, adviseur Sebastian Gorka, minister van justitie Jef Sessions en... Trump zelf. David Graham van The Atlantic denkt er net zo over: "Met Bannon weggestuurd, de traditionele Republikeinen op afstand gezet en de zakenwereld van hem vervreemd, blijft het idee dat de blanken in Amerika steun behoeven misschien wel over als Trumps enige sterk gevoelde overtuiging.”

