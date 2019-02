Gaat het Internationaal Strafhof aan zichzelf ten onder?

Het Internationaal Strafhof in Scheveningen is gewijd aan hooggestemde idealen. ‘Op weg naar een rechtvaardiger wereld’, staat in glimmende zilveren kapitalen op een muur bij de receptie. ‘Dit ideaal is het ideaal van de hele mensheid.’ Aan weerszijden van de balie hangen de vlaggen van alle 123 lidstaten. En op een videoscherm bij rechtszaal nummer 1, links van de balie, valt te lezen wanneer er weer een zitting is van dit prestigieuze internationale gerecht.

In de wandelgangen van het Internationaal Strafhof (ICC) wordt deze dagen minstens zo veel gesproken over een prozaïscher kwestie, die laatst naar buiten werd gebracht door de Amerikaanse krant The New York Times en die het Hof in verlegenheid brengt. Want enkele rechters van het ICC zijn, zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven, juridische procedures begonnen bij een arbitragetribunaal in Genève om meer salaris en pensioen te eisen.

“Het is allemaal extreem gênant”, zegt directeur Bill Pace van de Coalition for the ICC, een alliantie van pressiegroepen en hulpclubs. “Kennelijk denken deze rechters dat 180.000 euro belastingvrij niet genoeg is om gewoon hun werk te doen. Dit is heel deprimerend voor mensen zoals wij, die jarenlang juist campagne hebben gevoerd voor meer steun en geld voor het ICC.” Het juridische getouwtrek over de rechterssalarissen komt voor het Strafhof op een slecht moment, want de bezorgdheid groeit over het functioneren van de instelling, die zeventien jaar geleden werd opgericht. Hoewel het Hof inmiddels 1,5 miljard euro heeft gekost, zijn er slechts drie relatief onbelangrijke Afrikaanse rebellen veroordeeld.

Want het Strafhof is een mengeling van een internationale organisatie, geschoeid op VN-leest, en een gerecht. Onder de ongeveer 900 vaste medewerkers zijn daardoor mensen uit meer dan 100 landen. En veel belangrijke beslissingen worden op politieke of diplomatieke gronden genomen.

Wie probeert te achterhalen waarom het Strafhof de hooggestemde idealen nauwelijks waarmaakt, stuit in de eerste plaats op de grote structurele beperkingen die al sinds het begin bestaan. Zo heeft het Hof nooit brede diplomatieke steun gekregen. De grootmachten Amerika, Rusland, China en India doen niet mee. Het ICC kan bovendien alleen misdrijven berechten als ze zijn begaan op het grondgebied van een lidstaat, als de verdachte uit een lidstaat komt, of na een verwijzing van de VN-Veiligheidsraad. Ook beschikt het Strafhof niet over een eigen politiemacht die verdachten kan oppakken. Maar de problemen vloeien volgens ingewijden ook voort uit de wijze waarop het ICC is georganiseerd.

Vernietigend

Zo reconstrueerde de Franse onderzoeksjournaliste Fanny Pigeaud hoe de uitlevering in 2011 van Laurent Gbagbo, ex-president van Ivoorkust, het resultaat was van een opzetje tussen een Franse diplomate en de diplomatieke ICC-afdeling. Met de vervolging en berechting van Gbagbo hoopten de Fransen diens opvolger als president, Alassane Ouattara, van een hoofdpijndosssier af te helpen. Maar de aanklagers van het Strafhof hadden op dat moment – strafrechtelijk gezien – nauwelijks bewijzen tegen Gbagbo en hadden in de jaren daarna ook grote moeite een zaak rond te krijgen. Na ruim zeven jaar voorarrest in Scheveningen werd Gbagbo afgelopen maand vrijgesproken zonder dat hij en zijn advocaat zelfs maar verweer hadden hoeven voeren. De rechters constateerden in een vernietigende uitspraak dat er simpelweg no case to answer was.

“Het was achteraf een grote fout om het Strafhof op die manier, naar het model van de VN, te organiseren”, constateert een Haagse jurist die een hoofdrol speelde bij het opzetten van het ICC en die er in de eerste jaren een invloedrijke functie vervulde. De Nederlandse expert wil niet met zijn naam in de krant omdat hij bang is klanten in het internationaal-rechtelijke wereldje te verliezen. “Zelfs een eerstejaarsstudent van een heel matige MBA-opleiding kan zien dat het Strafhof niet goed functioneert.”

Een veel genoemd probleem is dat de rechters worden gekozen door de zogeheten Vergadering van Verdragspartijen, het jaarlijkse diplomatieke palaver van de 123 lidstaten in Den Haag. “De rechtersposities zijn daardoor inzet geworden van de koehandel in New York over internationale baantjes”, zegt voormalig D66-politica Lousewies van der Laan. “Zo van: als jullie onze man steunen om bij die en die VN-organisatie te komen, dan steunen wij jullie man om rechter bij het ICC te worden. Je krijgt daardoor niet de beste mensen. Uit welk land je komt en of je een goede lobby hebt, is vaak belangrijker dan je kwaliteiten.”