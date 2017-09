Gaat er in Catalonië nou wel gestemd worden, of niet?

Maar ook de Catalaanse regioregering lijkt nog troeven achter de hand te hebben. Zo heeft ze volgens de Spaanse krant El País op een geheime locatie stembiljetten verstopt. Een website waarop staat hoe mensen toch kunnen stemmen zou al in de lucht zijn. Linksom of rechtsom zal er worden gestemd, maakte de Catalaanse leider Carles Puigdemont na Madrids harde optreden duidelijk.

Ook werden tien miljoen stembiljetten en een miljoen campagneposters en folders in beslag genomen. Voor de financiering had Madrid eerder al een stokje gestoken. Sinds vrijdag heeft ze de controle over bankrekeningen van de Catalaanse overheid overgenomen. En nu dreigt de Spaanse premier Rajoy artikel 155 van de grondwet in werking te stellen. Dit komt erop neer dat Madrid de controle over de autonome regio kan overnemen, een middel dat nooit eerder is ingezet. De verloven van de Spaanse politieagenten en Guardia Civil zijn ingetrokken tot een paar dagen na het referendum.

'Wij zullen stemmen' riepen duizenden demonstranten gisteren opnieuw in Barcelona. Maar het is nog maar de vraag of de Catalanen op 1 oktober wel echt naar de stembus kunnen. De praktische problemen voor de organisatie van de volksraadpleging stapelen zich op. Woensdag werden veertien mensen opgepakt die ervan verdacht worden dat ze achter de organisatie zitten.

Hoe diep gekoesterd is de wens voor onafhankelijkheid?

Op de stembiljetten staat één duidelijke vraag. Wilt u dat Catalonië een onafhankelijke staat wordt in de vorm van een republiek? Ja of Nee? Het is niet voor het eerst dat de Catalanen met deze vraag worstelen. Al in de 17de eeuw kwamen de Catalanen in opstand tegen de Spaanse koning Filips IV. En ook in de 19de eeuw, toen de regio op cultureel en industrieel gebied een bloeiperiode doormaakte, uitten de Catalanen hun onvrede jegens Madrid.

Pas na de dood van dictator Franco, die de Catalanen onderdrukte, kreeg Catalonië formeel meer macht. De regio kreeg een autonome status, een eigen parlement en een eigen bestuur. Lange tijd waren het vooral de Basken die zich van Spanje wilden afscheiden en hielden de Catalanen zich stil. Tot zo'n tien jaar geleden de roep om onafhankelijkheid onder de Catalanen weer luider werd. Ze hadden het idee dat ze onevenredig veel moesten bijdragen om de Spaanse economie weer uit het slop te trekken. Bovendien waren ze boos omdat Madrid in 2010 een aantal verworvenheden weer terugdraaide.

Toch verlangt lang niet iedereen in Catalonië naar afscheiding van Spanje. De coalitie van de Catalaanse leider Carles de Puigdemont die onafhankelijkheid nastreeft, heeft maar een heel krappe meerderheid in het parlement. Opiniepeilingen suggereren dat weliswaar een ruime meerderheid van de Catalanen vindt dat er een referendum georganiseerd moet worden, maar dat een veel kleiner deel - schattingen lopen uiteen tussen de 40 en 50 procent - de onafhankelijkheid steunt. Bij een vorig (onofficieel) referendum dat in 2014 werd gehouden stemde 80 procent voor onafhankelijkheid maar was de opkomst heel laag. Slechts 2 van de 5,5 miljoen stemgerechtigden nam toen de moeite om naar de stembus te gaan.